Dolar
34.95
Euro
36.69
Altın
2,659.64
ETH/USDT
3,939.50
BTC/USDT
100,793.00
BIST 100
10,116.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor
logo
Gündem

İçişleri Bakanlığı ve Yeşilaydan bağımlılıkla mücadeleye ilişkin kamu spotu

İçişleri Bakanlığı ve Yeşilay tarafından bağımlılıkla mücadele kapsamında kamu spotu hazırlandı.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 13.12.2024 - Güncelleme : 13.12.2024
İçişleri Bakanlığı ve Yeşilaydan bağımlılıkla mücadeleye ilişkin kamu spotu

Ankara

İçişleri Bakanlığının da katılımıyla Yeşilay tarafından hazırlanan "Bağımsızlık seferberliği bilgi paketi" kamu spotuyla, bağımlılıkla mücadeleye ilişkin bilgi ve becerilerin geliştirilmesi, bu konuda çocuklar, gençler, risk altındaki bireyler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinde farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Televizyonlarda yayımlanmak üzere hazırlanan kamu spotu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun "www.rtuk.gov.tr" internet adresinde yer alan "Öncelikli Yayınlar ve Kamu Spotları" bölümüne de eklendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY, Libya'nın Bingazi şehrine uçuş başlatıyor
İçişleri Bakanlığı ve Yeşilaydan bağımlılıkla mücadeleye ilişkin kamu spotu
Emine Erdoğan, "BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu"nun toplantısına başkanlık etti
Meteorolojiden bazı bölgeler için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Adalet Bakanlığı ve Yeşilay arasında bağımlılıklarla mücadele konusunda protokol imzalandı

Benzer haberler

İçişleri Bakanlığı ve Yeşilaydan bağımlılıkla mücadeleye ilişkin kamu spotu

İçişleri Bakanlığı ve Yeşilaydan bağımlılıkla mücadeleye ilişkin kamu spotu

Adalet Bakanlığı ve Yeşilay arasında bağımlılıklarla mücadele konusunda protokol imzalandı

AFAD, Gazze'den Sudan'a farklı coğrafyalarda yaraları sardı

Yeşilay Brüksel’de AB Komisyonuna uyuşturucuyla mücadelede doğru yaklaşımı anlattı

Yeşilay Brüksel’de AB Komisyonuna uyuşturucuyla mücadelede doğru yaklaşımı anlattı
Uluslararası Acil Yardım Harcamaları Yönetmeliği Resmi Gazete'de

Uluslararası Acil Yardım Harcamaları Yönetmeliği Resmi Gazete'de
Yeşilay, Avrupa Parlamentosunda alkolün zararlarına karşı mücadelede Türkiye örneğini anlattı

Yeşilay, Avrupa Parlamentosunda alkolün zararlarına karşı mücadelede Türkiye örneğini anlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet