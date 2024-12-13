İçişleri Bakanlığı ve Yeşilaydan bağımlılıkla mücadeleye ilişkin kamu spotu
İçişleri Bakanlığı ve Yeşilay tarafından bağımlılıkla mücadele kapsamında kamu spotu hazırlandı.
Ankara
İçişleri Bakanlığının da katılımıyla Yeşilay tarafından hazırlanan "Bağımsızlık seferberliği bilgi paketi" kamu spotuyla, bağımlılıkla mücadeleye ilişkin bilgi ve becerilerin geliştirilmesi, bu konuda çocuklar, gençler, risk altındaki bireyler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinde farkındalık oluşturulması amaçlandı.
Televizyonlarda yayımlanmak üzere hazırlanan kamu spotu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun "www.rtuk.gov.tr" internet adresinde yer alan "Öncelikli Yayınlar ve Kamu Spotları" bölümüne de eklendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.