Trump'ın Özel Kalem Müdürü Mark Meadows Kovid-19'a yakalandı
ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'un yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.
Ankara
ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'un yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.
ABD'den ismi açıklanmayan iki üst düzey yetkili, Trump'ın Özel Kalem Müdürü Meadows'un dün Kovid-19 testi yaptırdığını ve testin sonucunun pozitif çıktığını aktardı.
Yetkililer Meadows'un durumuna ilişkin ayrıntı paylaşmadı.
Meadows, başkanlık seçiminin yapıldığı 3 Kasım'da Trump'la seyahat etmişti.
Meadows'un çarşamba günü erken saatlerde maskesiz dışarı çıktığı da basına yansımıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.