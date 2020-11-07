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Dünya

Trump'ın Özel Kalem Müdürü Mark Meadows Kovid-19'a yakalandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'un yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

Fuat Kabakcı   | 07.11.2020
Trump'ın Özel Kalem Müdürü Mark Meadows Kovid-19'a yakalandı

Ankara

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'un yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

ABD'den ismi açıklanmayan iki üst düzey yetkili, Trump'ın Özel Kalem Müdürü Meadows'un dün Kovid-19 testi yaptırdığını ve testin sonucunun pozitif çıktığını aktardı.

Yetkililer Meadows'un durumuna ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Meadows, başkanlık seçiminin yapıldığı 3 Kasım'da Trump'la seyahat etmişti.

Meadows'un çarşamba günü erken saatlerde maskesiz dışarı çıktığı da basına yansımıştı.

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