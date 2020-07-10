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Dünya

Trump'tan uyuşturucu kaçakçılarına gözdağı

ABD Başkanı Trump, "Mesajımız net, vatandaşlarımızı tehdit edemeyecek, çocuklarımızı zehirleyemeyecek, sınırlarımızdan sızamayacaksınız. Sizi durduracak ve şanslıysanız hapse atacağız." dedi.

Dildar Baykan   | 10.07.2020
Trump'tan uyuşturucu kaçakçılarına gözdağı

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, batı yarım kürede uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırılmayacağını belirterek, "Mesajımız net, vatandaşlarımızı tehdit edemeyecek, çocuklarımızı zehirleyemeyecek, sınırlarımızdan sızamayacaksınız. Sizi durduracak ve şanslıysanız hapse atacağız." dedi.

Trump, Miami'de ABD Güney Komutanlığını ziyaret ederek burada batı yarım kürede yürütülen uyuşturucuyla mücadele operasyonları hakkında bilgi aldı.

Uyuşturucu ile sıkı bir mücadele yürüttüklerini vurgulayan Trump, "Kötü niyetli suç kartelleri ile doğrudan savaşıyoruz ve onlara hiçbir şekilde merhamet göstermiyoruz." ifadesini kullandı.

Kendisinden daha önceki hükümetlere göre uyuşturucu ile mücadele konusunda orduya daha çok yatırım yaptıklarını aktaran Trump, kartellere seslenerek, "Mesajımız net, vatandaşlarımızı tehdit edemeyecek, çocuklarımızı zehirleyemeyecek, sınırlarımızdan sızamayacaksınız. Sizi durduracak ve şanslıysanız hapse atacağız." ifadesini kullandı.

Demokratlar'ın ABD polisine sağlanan fonları kısıtlama çağrılarına da tepki gösteren Trump, "Ben başkan olduğum müddetçe asla açık sınırlarımız olmayacak, polis teşkilatlarını dağıtmayacağız, askerimizin bütçesini kesmeyeceğiz ve ülkemizin ölümcül uyuşturucu bataklığı olmasına izin vermeyeceğiz." dedi.



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