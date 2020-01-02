Euro
10.14
Dolar
8.53
BIST 100
1,191.96
Altın
1,952.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulunuyor İzmir'de 30 Ekim Cuma günü yaşanan depremle ilgili güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler.
logo
Dünya

TRT World Forum 2020, 1-2 Aralık'ta dijital ortamda düzenlenecek

Dünya gündemini masaya yatıran TRT World Forum, "Pandemi Sonrası Dünyada Uluslararası Düzen ve Değişen Dinamikler" başlığıyla bu sene 1-2 Aralık'ta dijital ortamda gerçekleştirilecek.

Hatice Şenses Kurukız   | 07.11.2020
TRT World Forum 2020, 1-2 Aralık'ta dijital ortamda düzenlenecek

istanbul

TRT World'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın en önemli küresel sorunlarına çözüm aramak için 2017'den bu yana birçok ülkeden sivil toplum kuruluşlarını, dünyaca ünlü fikir insanlarını, siyasetçileri, bölge uzmanlarını ve gazetecileri bir araya getiren forumda bu sene "Pandemi Sonrası Dünyada Uluslararası Düzen ve Değişen Dinamikler" ele alınacak. 

TRT World Forum 2020'de tartışılacak konular arasında, "Pandemi Döneminde Çok Kutuplu Dünya: Küresel Dayanışmanın Geleceği", "Infodemi: Pandemi Döneminde Bilgi Aktarımı ve Medyanın Rolü", "Küresel Sağlık Sorunları ve Ortak Çözümler", "Alternatif Ekonomi Modellerini Yeniden Düşünmek: Pandemi Sonrası Kapitalizmin Geleceği", "İş ve Eğitim Sektörünün Geleceği: Pandemi Sonrasına Hazırlık", "Pandemi Döneminde İnsani Yardım" yer alacak.

Pandemi koşulları nedeniyle bu sene dijital ortamda gerçekleşecek TRT World Forum 2020'de iki gün boyunca 20'den fazla oturum gerçekleşecek.

TRT World Forum 2020'ye kayıtlar, "www.trtworldforum.com" adresi üzerinden yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 49 milyon 669 bini geçti
ABD'de son bir haftada Kovid-19 vaka ve ölümlerinde hızlı artış yaşandı
İspanya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 347 kişi öldü
Kovid-19 salgınında son 24 saat
İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 355 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

TRT World Forum 2020, 1-2 Aralık'ta dijital ortamda düzenlenecek

TRT World Forum 2020, 1-2 Aralık'ta dijital ortamda düzenlenecek

Ortaokul öğrencileri yazdıkları mektuplarla büyüklerine karşı sevgi ve saygıyı pekiştiriyor

Salgında evde vakit geçiren çocuklar ev kazalarına daha fazla maruz kalabiliyor

'Gözümüzün önünde hastanın günden güne kötüye gitmesi, ölmesi, bizi derinden etkiliyor'

'Gözümüzün önünde hastanın günden güne kötüye gitmesi, ölmesi, bizi derinden etkiliyor'
Pandemi, organ nakli süreçlerini ve bağışları da olumsuz etkiledi

Pandemi, organ nakli süreçlerini ve bağışları da olumsuz etkiledi

Pandemiyle mücadelenin can kurtaranı: Erzurum Şehir Hastanesi

Pandemiyle mücadelenin can kurtaranı: Erzurum Şehir Hastanesi