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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
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Dünya

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisinden "İran nükleer programını ortadan kaldırmalı" mesajı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İran'la doğrudan görüşme sürecine ilişkin, "İran nükleer zenginleştirme ve silahlanma programını durdurmalı ve ortadan kaldırmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Hakan Çopur  | 15.04.2025 - Güncelleme : 15.04.2025
Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisinden "İran nükleer programını ortadan kaldırmalı" mesajı

Washington

İran'la doğrudan müzakereleri yürüten Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, X hesabından sürece ilişkin bir açıklama yaptı.

Witkoff, açıklamasında, "İran'la varılacak bir anlaşma ancak bir Trump anlaşması olması halinde tamamlanabilir. Herhangi bir nihai anlaşma Orta Doğu'da barış, istikrar ve refah için bir çerçeve oluşturmalıdır; yani İran nükleer zenginleştirme ve silahlanma programını durdurmalı ve ortadan kaldırmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İran'la olası bir anlaşmanın "dünya için adil bir anlaşma" olması gerektiğini kaydeden Witkoff, Trump'ın kendisine verdiği görevin bu olduğunu belirtti.

Witkoff, Amerikan Fox News kanalına verdiği son röportajda, "Trump'ın tıpkı İran'la yapılan eski nükleer anlaşmadaki gibi İran'ın uranyum zenginleştirmesini yüzde 3.67 ile sınırlandırmak istediğini" ifade etmişti.

Witkoff'un bu açıklaması, "ABD, İran'ın nükleer programını sonlandırmasını beklemiyor" şeklinde yorumlanmıştı.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti.

Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti. İran ile ABD, mektup trafiğinin ardından Umman’da 12 Nisan'da dolaylı görüşmeler yapmıştı.

Görüşmeler sonucunda hem İran hem de ABD tarafı müzakerelerin "olumlu ve yapıcı" olduğunu açıklamıştı. Taraflar, 19 Nisan’da yeniden bir araya geleceğini duyurmuştu.

ABD basını, ikinci tur müzakerelerin İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacağını yazmış ancak İran tarafı istişareler sonucunda müzakerelerin yeniden Umman’da yapılmasının kararlaştırıldığını duyurmuştu.

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