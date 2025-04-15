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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
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Dünya

Avrupalı gazetecilerden AB Komisyonuna "şeffaflık" eleştirisi

Avrupa genelinde bir grup gazeteci, bilgiye erişim taleplerine yanıt vermekte geciktiği ve şeffaflık kuralına uymadığı gerekçesiyle Avrupa Birliği (AB) Komisyonunu eleştiren mektup yayımladı.

Selen Valente Rasquinho  | 15.04.2025 - Güncelleme : 15.04.2025
Avrupalı gazetecilerden AB Komisyonuna "şeffaflık" eleştirisi

Brüksel

Çoğu Brüksel merkezli Avrupa genelindeki bir grup gazeteci, "Investigate Europe", "Follow the Money" ve "EUobserver" platformları çatısında bir araya gelerek AB Komisyonunu kurumun şeffaflığını baltalamakla suçlayan çevrim içi açık mektup paylaştı.

Gazeteciler, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 1 Aralık 2024'te başlayan ikinci dönemiyle birlikte belgelere erişim taleplerine yanıt vermedeki ciddi gecikmeler ve yasalara, düzenlemelere dair içeriklere getirilen erişim kısıtlamalarını eleştirdi.

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AB Komisyonunun Kurumlararası İlişkiler ve Şeffaflıktan sorumlu üyesi Maros Sefkovic'e hitaben yazılan mektupta, şeffaflığın AB anlaşmaları uyarınca yasal yükümlülük olduğu ancak buna rağmen Birliğin yürütme organı Komisyonun buna riayet etmediği belirtildi.

Bu durumun gazetecilerin lobicilik faaliyetlerini araştırma ve politika yapımını takip etme yetisini zayıflattığı değerlendirmesine yer verilen mektubun imzacıları, dokümanlara tam ve zamanında erişim ile AB şeffaflık kurallarına saygı duyulması çağrısı yaptı.

Gazeteciler, Komisyonu erişim prosedürlerini yeniden düzenlemeye çağırırken, kendileriyle bu konuda diyalog başlatması önerisinde bulundu.

İmza süreci, nisan ayı sonuna kadar devam edecek.

AB Ombudsmanı da 28 Mart'ta Komisyondan, kamunun belgelere erişim taleplerinin işlenmesinde yaşanan sistemsel gecikmelerle acilen ilgilenmesini talep etmişti.

Von der Leyen yönetimiyle ilgili şeffaflık eleştirileri, Kovid-19 aşı anlaşmaları davasıyla sembolleşmişti.

AB Adalet Divanı 17 Temmuz 2024'te Ursula von der Leyen yönetiminin söz konusu anlaşmalarda şeffaf davranmadığına hükmetmişti.

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