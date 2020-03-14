Euro
7.02
Dolar
6.33
BIST 100
95,605.22
Altın
1,529.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Trump koronavirüs testi yaptırdı

ABD Başkanı Trump, yeni tip koronavirüs testi yaptırdığını ifade ederek, "Dün gece alıp laboratuvara götürdüler. Birkaç güne sonuçlanır." dedi.

Kasım İleri   | 14.03.2020
Trump koronavirüs testi yaptırdı

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, dün gece yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testini yaptırdığını açıkladı.

Beyaz Saray’da Kovid-19 salgınına ilişkin üst düzey toplantıdan sonra basın toplantısı düzenleyen ABD lideri, dün gece söz konusu salgına ilişkin testi yaptırdığını ifade etti.

"Dün gece alıp laboratuvara götürdüler. Birkaç güne sonuçlanır." diyen Trump, bir soru üzerine, ateşinin normal olduğunu ve herhangi bir hastalık belirtisi göstermediğini kaydetti.

Geçen günlerde görüştüğü 4 Brezilyalı yetkilinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine, Trump'ın koronavirüs testi yaptırıp yaptırmayacağı merak konusu olmuştu.

Ülkede eyaletler arasında da seyahat kısıtlamasına gidilebilir

Seyahatlerle ilgili uyarılarda da bulunan Trump, bir soru üzerine, İngiltere ve İrlanda’ya yönelik de seyahat kısıtlamalarını yakında duyuracağını ifade etti.

Trump, ülke içinde de bazı eyaletler arasında seyahat kısıtlamalarına gidebileceklerini açıkladı.

Borçların ertelenmesi ve yeniden yapılandırılmasının da gündemde olduğunu belirten Trump, Amerikan Merkez Bankasını (FED) eleştirerek, "Borçlarımızı tekrar yapılandıracağız ama borçlarımız çok daha uygun oranlarda tekrar yapılandırılabilirdi." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs risk taramasını çat kapı değil planlayarak yapıyoruz
Dışişleri Bakanlığı Türk vatandaşları için Kovid-19'la ilgili 'kriz masası' kurdu
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Trump koronavirüs testi yaptırdı
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'e yükseldi

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığı Türk vatandaşları için Kovid-19'la ilgili 'kriz masası' kurdu

Dışişleri Bakanlığı Türk vatandaşları için Kovid-19'la ilgili 'kriz masası' kurdu

Trump koronavirüs testi yaptırdı

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'e yükseldi

Uçuş yasağı olan 9 Avrupa ülkesindeki Türkler 18 Mart'a kadar dönebilecek

Uçuş yasağı olan 9 Avrupa ülkesindeki Türkler 18 Mart'a kadar dönebilecek
Musul'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Musul'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koronavirüse karşı yeni tedbirlerini açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koronavirüse karşı yeni tedbirlerini açıkladı