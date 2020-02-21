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Dünya

İran'da seçimler koronavirüs vakalarının gölgesinde geçiyor

İran'da koronavirüs vakalarının gölgesinde geçen 11. Dönem Meclis seçimlerinde İranlılar sandık başına maskelerle gidiyor.

Muhammet Kurşun   | 21.02.2020
İran'da seçimler koronavirüs vakalarının gölgesinde geçiyor

Tahran
                    

İran'ın başkenti Tahran'ın değişik noktalarında kurulan seçim sandıklarına giden vatandaşların koronavirüsten duydukları endişe dikkati çekiyor.

Ülkedeki vaka sayısının 18 ve ölü sayısının 4'e yükselmesi İran vatandaşlarındaki tedirginliği daha da arttırdı.

Koronavirüs endişesi seçimlere katılımı düşürebilir

Virüs tehlikesi nedeniyle vatandaşların dışarı çıkmaması ve kalabalık yerlere gitmemesinin, seçimlere katılımı düşüreceği ifade ediliyor.

Bu arada koronavirüse karşı tedbir amacıyla metro ve otobüsleri dezenfekte etmeye başlayan Tahran Büyükşehir Belediyesi, bazı büyük meydanları da kriz merkezleri olarak tahsis edeceğini ve billboardlar üzerinden halkı bilinçlendireceğini bildirdi.

İran İlaç ve Gıda Kurumu da virüsün bulaşmasını engellemek amacıyla maske ve dezenfekte edici jel dağıtımına başladı.

Ülkede 11. Dönem Meclis seçimleri ve 5. Dönem Uzmanlar Meclisi ara seçimleri için oy verme işlemi TSİ 07.30'da başlamıştı. İran'da 57 milyon 918 bin kayıtlı seçmen, 290 sandalyenin bulunduğu Meclis'teki milletvekillerini belirlemek için 208 seçim bölgesindeki 55 bin noktada oyunu kullanabilecek.


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