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Koronavirüs

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle 266 kişi daha hayatını kaybetti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte Meksika'da 266 kişi hayatını kaybetti.

Emre Aytekin   | 04.08.2020
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle 266 kişi daha hayatını kaybetti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 266 artarak 48 bin 12'ye ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 767 artışla 443 bin 813'e çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 295 bin 677 kişi iyileşti.

Meksika'da ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

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