Euro
7.01
Dolar
6.55
BIST 100
85,795.79
Altın
1,498.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, Koronavirüs

Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yarın başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği başvurularının yarından itibaren elektronik ortamda yapılabileceğini açıkladı.

Burcu Çalık Göçümlü   | 22.03.2020
Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yarın başlıyor

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği başvurularının yarından itibaren elektronik ortamda yapılabileceğini duyurdu. 

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, yeni koronavirüsten (Kovid-19) olumsuz etkilenen ve bu sebeple kısa çalışma uygulamasından yararlanmak isteyen işverenlerin, İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adresleri aracılığıyla gerekli belgeleri göndererek başvurularını yapabileceklerini bildirdi.

Selçuk, başvurularla ilgili açıklamanın "www.iskur.gov.tr" adresi üzerinden yayımlanacağını kaydetti.

Kısa Çalışma Ödeneğinin devreye alınmasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi"nde yer aldığını hatırlatan Selçuk, İŞKUR yönetim kurulunun da süreci hızlandırmak adına başvuruların yapılabilmesi için bir karar aldığını belirtti. 

Kısa çalışma ödemelerinin Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızca yapılacak uygunluk tespitinin ardından gerçekleştirileceğini bildiren Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, başvuruların yapılması ve sonuçlandırılmasına ilişkin süreç hakkında "www.iskur.gov.tr" İŞKUR internet sitesinden detaylı duyurunun yapılacağı bildirdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
'Türkiye evde kalsın' diye hizmetler internet üzerinden veriliyor
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan 'evde kal' mesajı
DSP Genel Başkanı Aksakal'dan "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" açıklamas
İletişim Başkanı Altun'dan koronavirüsle ilgili resmi açıklamaları takip uyarısı

Benzer haberler

Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yarın başlıyor

Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yarın başlıyor