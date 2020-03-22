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Dünya, Koronavirüs

Dünyada yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında can kaybı 13 bini geçti.

Nuri Aydın   | 22.03.2020
Dünyada yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bini aştı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 13 bin 69 olarak güncelledi.

Verilere göre, yeni tip koronavirüs yüzünden "en fazla can kaybı olan ülke" 4 bin 825 kişinin hayatını kaybettiği İtalya oldu.

İtalya'nın ardından "ikinci en fazla ölüm", Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı ve toplam 3 bin 261 kişinin yaşamını yitirdiği Çin ana karasında görüldü.

Salgında "en fazla ölümün kayda geçtiği üçüncü ülke" İran'da ise 1556 kişi hayatını kaybetti.

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