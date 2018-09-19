'Gazilerimiz için sosyal alanda her türlü adımı atıyoruz'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Gazilerimizin, gazi ve şehit ailelerimizin hayatını kolaylaştırmak için sosyal güvenlik ve istihdam alanlarında da her türlü adımı attık, atmaya da devam ediyoruz." dedi.

ANKARA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, gazilerin, gazi ve şehit ailelerinin hayatını kolaylaştırmak, acılarını bir nebze de olsa hafifletmek için sosyal güvenlik ve istihdam alanlarında her türlü adımın atıldığını, atılmaya da devam edildiğini bildirdi.

Selçuk, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Gaziler Günü Töreni'nde yaptığı konuşmada, bu toprakları vatan kılan, tarihin akışını değiştiren başta Osman Gazi olmak üzere ahirete irtihal eden tüm gazilere Allah'tan rahmet diledi.

Vatanı, milleti için canını feda eden, al bayrağa kanıyla rengini veren, ezana, bağımsızlığa sahip çıkan şehitleri de yad etti.

19 Eylül Gaziler Günü'nün çok özel ve kıymetli bir gün olduğunu vurgulayan Selçuk, şöyle konuştu:

"Bizler şehit ya da gazi olmak için yaşayan, savaşırken ölmeyi vuslat sayan, ölüme düğüne gider gibi giden bir ecdadın torunlarıyız. Tarihi 1400 yıl öncesine uzanan bu kadim davayı, 'Ölürsek şehit, kalırsak gazi' şuuruyla sırtlanan milletimizi bugünlere taşıyan da işte bu ruh. Çünkü biliyoruz ki şehitlik ve gazilik makamı bizlere bu dünyada müjdelenen en kutsal makamlar. Sizler, maddi hiçbir karşılık beklemeden iki iyilikten birine, şehitlik ve gazilik makamına erişmek için mücadele verdiniz.

Hamdolsun, 'Vatan sağ olsun' diyen gazilerimizin, anne ve babalarımızın, ailelerimizin yüreğinde taşıdığı bu onur hepimiz için bir iftihar vesilesi. Bugün bu topraklarda alnımızın akıyla yürüyebiliyorsak eğer sizlerin bu kutsal görevi hiç tereddüt etmeden yerine getirmeniz sayesinde. Sizleri kendi ailelerimizden, evlatlarımızdan ayrı görmüyoruz. Her fırsatta kendi evimize gider gibi evlerinize misafir oluyoruz."

Bakan Selçuk, sevinçlerin, hüzünlerin paylaşıldığını, sorunların birlikte çözülmeye devam edildiğini anlatarak, bu onurlu mücadelede elde edilen başarının sırrının bu olduğunu aktardı. Selçuk, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" vurgusu yaptı.

"Tarihi korkaklar değil kahramanlar yazar"

Malazgirt’te, Çanakkale’de ve 15 Temmuz'da olduğu gibi bugün de bu onurlu mücadeleyi, sınırlarda ve yurdun her tarafında sürdüren evlatların, kardeşlerin olduğunu ifade eden Selçuk, "Çanakkale'de asla geri dönmeyi düşünmeyen kahramanların, Afrin'de ailesine, 'Beni beklemesinler' diye haber getiren torunları var. O gün vatanımızı nasıl çiğnetmediysek bugün de aynı dirayetle, terör başta olmak üzere yolumuzdaki tüm tuzakları bertaraf ederek mücadelemizi sürdürmeye kararlılıkla devam ediyoruz." diye konuştu.

Bu mücadelede en büyük fedakarlığı, sabrı gösteren, eşlerinin ve evlatlarının yolunu bekleyen gazi ve şehit yakınlarının haklarının ödenemeyeceğini dile getiren Selçuk, şöyle devam etti:

"Bizler milli mücadele ruhunu, Malazgirt ve Çanakkale ruhunu kaybetmediğimiz sürece Allah'ın izniyle hiçbir güç karşımızda duramaz. Bu millet yeri geldiğinde Nezahat Onbaşı, Seyit Onbaşı, Fethi Sekin ve Ömer Halisdemir gibi nice kahramanlar çıkarmasını bilir. Tıpkı 15 Temmuz gecesinde 'Bugün burada bize yakışan sizinle birlikte ölmektir' diyen Başkomutanımız, saygıdeğer Cumhurbaşkanımız gibi. Unutulmamalıdır ki tarihi korkaklar değil kahramanlar yazar."

"Ülkemizi 2023 hedeflerine taşımayı sürdüreceğiz"

Bu cennet vatanı emanet eden, ezana, bayrağa, bağımsızlığa sahip çıkan şehit ve gazilere hizmet etmenin büyük bir şeref ve onur olduğunu vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Gazilerimizin, gazi ve şehit ailelerimizin hayatını kolaylaştırmak, acılarını bir nebze de olsa hafifletmek için sosyal güvenlik ve istihdam alanlarında da her türlü adımı attık, atmaya da devam ediyoruz. İçerisinde bulunduğumuz şartlar, önümüze koyulan engeller ne denli zor olursa olsun şehit ve gazilerimizden aldığımız güç ve ilhamla her engeli aşmaya devam edeceğiz. Şehit ve gazilerimizin bizlere emaneti olan aziz vatanımızı yüceltmeye, yeni Hükümet sistemiyle ülkemizi 2023 hedeflerine taşımayı sürdüreceğiz."

"Milletimizin namusu için hayatını hiçe sayanlarız"

Malul Gazi Piyade Albay Yakup Kutman da Gazi Mustafa Kemal'in, Gazi Osman Bey'in gazilik ruhunun abideleri ve mihenk taşları olduğuna işaret etti.

Gazi Kutman, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizler Türk devletini ve bu devlete temel olan Türk kahramanlarını ve Türk kültürünü bir ve beraber yaşayacak ve yaşatacağız, yeminimiz var. Şanı yüce olan Allah, şüphesiz biz gazileri hem bu hem öbür dünyada mükafatlandıracaktır. Bizler, devletimizin şerefli onuru ve milletimizin namusu için hayatını hiçe sayanlarız. Bizler, canlarını devlete ve millete feda edebilmeyi onur sayan ecdadın askerleriyiz."

Kutman konuşmasını, "Bizleri her daim hatırlayan Yüce Türk milletine ve devletine şükranlarımızı sunmayı borç biliriz. Yaşasın Türk milleti, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti devleti." sözleriyle tamamladı.

Muhabir: Merve Yıldızalp