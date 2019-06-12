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Dünya

Trump, Hong Kong ile Çin'in uzlaşacağından emin

ABD Başkanı Trump, Hong Kong'da devam eden gösterilerle ilişkin Çin ile Hong Kong'un sorunun çözümünde uygun bir yol bulacağına inandığını söyledi.

Hakan Çopur   | 12.06.2019
Trump, Hong Kong ile Çin'in uzlaşacağından emin

Washington

Beyaz Saray'da basın mensuplarına gündemi değerlendiren ABD Başkanı Donald Trump, Hong Kong'da devam eden gösterilerle ilgili bir açıklama yaptı.

Düzenlenen gösterilerin bugüne kadar gördüklerinin en büyüğü olduğunu anlatan Trump, "Umarım hem Çin hem de Hong Kong için uygun şekilde sonuçlanır. Bu gösterilerin neden düzenlendiğini anlıyorum ama eminim ki onlar (Çin ve Hong Kong) meseleyi çözebileceklerdir. Umarım, Hong Konglular Çin ile konuyu çözebilirler." diye konuştu.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus da bakanlıkta düzenlediği basın brifinginde, Hong Kong'daki tüm taraflara sükunet çağrısında bulundu.

Hong Konglu yetkilileri uluslararası aktörlerden tavsiye almaları konusunda teşvik ettiklerini vurgulayan Ortagus, bununla birlikte herkesin gösteri hakkına saygı duyduklarını ifade etti.

Tartışmalı düzenleme

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Meclise 3 Nisan'da sunulan yasal düzenleme, zanlıların Anakara Çin, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor.  Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken, Hong Konglu yetkililer bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun, Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ederken, düzenlemeye karşı başlayan gösteriler halen sürüyor.

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