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Dünya

ABD "gelecek haftalarda" Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılabileceği konusunda umutlu

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına "gelecek haftalar" içinde varılabileceğine dair umutlu olduklarını, taraflar arasındaki farklılıkların giderilmesine yönelik çabaların sürdüğünü belirtti.

Zeynep Katre Oran  | 18.12.2024 - Güncelleme : 18.12.2024
ABD "gelecek haftalarda" Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılabileceği konusunda umutlu

Ankara

Miller, günlük basın toplantısında, gazetecilere Gazze'de olası ateşkes sürecine yönelik müzakerelerde karşılaşılan aksaklıklar karşısında hayal kırıklığına uğradıklarını ifade etti.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına acilen varılması gerektiğini söyleyen Miller, "Bir anlaşmaya varabilecek noktada olduğumuzu düşünüyoruz. Taraflar arasındaki farklılıklar oldukça azaldı, kalan tüm farklılıkların da aşılabilir olduğuna inanıyoruz." dedi.

Miller, süregelen çabalar göz önünde bulundurulunca "gelecek haftalarda" bir anlaşma sağlanabileceği konusunda umutlu olduklarını kaydetti.

Daha önceki müzakere süreçlerinin sonuçlanmaya yakın gibi görünse de tıkandığını hatırlatan Miller, "Bu aşamaya daha önce de geldik ancak tarafların bir anlaşmaya vardığını göremedik." ifadesini kullandı.

ABD, Mısır ve Katar öncülüğünde yürütülen ateşkes çabaları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik saldırıları durdurmayı reddetmesi nedeniyle bugüne kadar başarısızlıkla sonuçlandı.

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