Dolar
34.99
Euro
36.74
Altın
2,646.56
ETH/USDT
3,938.80
BTC/USDT
106,333.00
BIST 100
10,011.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanlığı bütçe görüşmelerinde konuşuyor.
logo
Dünya

Çin, PIESAT-2 uydularını fırlattı

Çin, yer kabuğundaki değişimleri izlemek için kullanılan özel bir radara sahip PIESAT-2 uydularını uzaya gönderdi.

Emre Aytekin  | 17.12.2024 - Güncelleme : 17.12.2024
Çin, PIESAT-2 uydularını fırlattı

Pekin

Xinhua'nın haberine göre, PIESAT-2 09, 10, 11, 12 kodlu 4 uydu, Long March 2D roketiyle Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydular, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşirken, bu Long March roketleriyle gerçekleştirilen 553'üncü başarılı taşıma görevi oldu.

Interferometrik Sentetik Açıklık Radarı (InSAR) ile donatılmış uydular, yer kabuğunun yüksek kesinlikli haritalandırılması için kullanılıyor.

InSAR uyduları, radar dalgalarıyla yer kabuğunun hareketlerini birkaç santimetrelik kesinlikle tespit edebiliyor.

Uydular, depremler, volkanik patlamalar, buzulların hareketleri, toprak kaymaları ve yer çöküntülerinin yol açtığı deformasyonları incelemek için kullanılıyor.

Çin, bu uyduların ilk grubu olan 4 adet PIESAT-1 uydusunu Mart 2023'te uzaya yollamıştı. PIESAT-2 uydularının önceki grubu ise 9 Kasım'da fırlatılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İsrail'in Golan Tepelerini aşan eylemlerini son derece tehlikeli görüyoruz
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin: İnsanların vatanlarına gönüllü ve onurlu dönüşünü sağlayacağız
Ardahan'da yoğun tipi ulaşımı aksatıyor
Taksim-Kabataş füniküler hattında teknik arıza nedeniyle seferler durdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü" mesajı

Benzer haberler

Çin, PIESAT-2 uydularını fırlattı

Çin, PIESAT-2 uydularını fırlattı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin: İnsanların vatanlarına gönüllü ve onurlu dönüşünü sağlayacağız

Uydudan takip edilen Kafkas vaşağı, 6 aydır ormanın derinliklerinde zaman geçiriyor

Alibaba, büyük mağaza zinciri Intime'ı satıyor

Alibaba, büyük mağaza zinciri Intime'ı satıyor
AB, uydu internet sistemini hayata geçirmeye hazırlanıyor

AB, uydu internet sistemini hayata geçirmeye hazırlanıyor
BYD'nin Manisa'daki yatırımı, Çinli firmaların Türkiye ilgisini artırdı

BYD'nin Manisa'daki yatırımı, Çinli firmaların Türkiye ilgisini artırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet