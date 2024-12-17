Çin, PIESAT-2 uydularını fırlattı
Çin, yer kabuğundaki değişimleri izlemek için kullanılan özel bir radara sahip PIESAT-2 uydularını uzaya gönderdi.
Pekin
Xinhua'nın haberine göre, PIESAT-2 09, 10, 11, 12 kodlu 4 uydu, Long March 2D roketiyle Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Uydular, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşirken, bu Long March roketleriyle gerçekleştirilen 553'üncü başarılı taşıma görevi oldu.
Interferometrik Sentetik Açıklık Radarı (InSAR) ile donatılmış uydular, yer kabuğunun yüksek kesinlikli haritalandırılması için kullanılıyor.
InSAR uyduları, radar dalgalarıyla yer kabuğunun hareketlerini birkaç santimetrelik kesinlikle tespit edebiliyor.
Uydular, depremler, volkanik patlamalar, buzulların hareketleri, toprak kaymaları ve yer çöküntülerinin yol açtığı deformasyonları incelemek için kullanılıyor.
Çin, bu uyduların ilk grubu olan 4 adet PIESAT-1 uydusunu Mart 2023'te uzaya yollamıştı. PIESAT-2 uydularının önceki grubu ise 9 Kasım'da fırlatılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.