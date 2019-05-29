Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.71
Dolar
6.01
BIST 100
87,404.23
Altın
1,283.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump destekçileri Meksika sınırında duvar inşaatına başladı

ABD Başkanı Trump destekçilerinin kurduğu "Duvarı Biz İnşa Ederiz" adlı sivil toplum örgütü, iki ülke sınırına duvar inşa etmeye başladığını duyurdu.

Emre Karaca   | 29.05.2019
Trump destekçileri Meksika sınırında duvar inşaatına başladı

Ankara

ABD'de Donald Trump destekçisi bir grup, Meksika sınırına duvar inşa ediyor.

BBC'de yer alan haber göre, Trump destekçilerinin kurduğu "Duvarı Biz İnşa Ederiz (WeBuildtheWall)" adlı sivil toplum örgütü, iki ülke sınırına duvar inşa etmeye başladığını duyurdu.

Kar amacı gütmeyen örgütün yöneticisi ve eski ABD askeri Brian Kolfage, Twitter hesabından inşaata ilişkin çalışmaların görüntülerini paylaştı.

Örgütün danışma kurulunda yer alan Beyaz Saray eski baş stratejisti Steve Bannon, duvarın ABD'nin El Paso ve Meksika'nın Juarez kentleri arasındaki sınır bölgesindeki sınır duvarları arasındaki 34 kilometrelik boşluğu dolduracağını belirtti.

Örgütün hukuk müşavirliğini yürüten eski Kansas Eyalet Sekreteri Kris Kobach, inşaatın maliyetinin 8 milyon dolar civarında olacağını söyledi.

ABD Kongresinin Trump'ın sınıra duvar örme teklifini reddetmesinin ardından grup geçen yıl internet üzerinden düzenledikleri kampanyayla duvarı kendi imkanlarıyla inşa etmek üzere 22 milyon dolar toplamıştı.

Orta Amerika ülkeleri Guatemala, Honduras ve El Salvador'dan ''şiddet ve yoksulluk'' gibi nedenlerle yola çıkan göçmenler, Meksika sınırından ABD'ye göç etmeye çalışıyor.

Göçmen karşıtı politikaları nedeniyle eleştirilen Trump ise yasa dışı göç ve uyuşturucu trafiğiyle mücadele gerekçesiyle Meksika ile sınıra duvar örülmesi gerektiğini savunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sırp-Arnavut uzlaşması; gerçek mi hayal mi?
ABD-İran çekişmesinin Irak’a etkileri ve muhtemel sonuçları
Avrupa Birliği nereye?
ABD ile 40 yıldır kavga eden İran'da halkın gündemi ekonomi
ABD-İran çatışmasının Orta Doğu'nun geleceğine yansımaları

Benzer haberler

Huawei'den ABD'nin yaptırım kararına karşı başvuru

Huawei'den ABD'nin yaptırım kararına karşı başvuru

Akar ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile telefonda görüştü

Merkel'den Avrupa'ya yükselen 'aşırı sağ' uyarısı

Polonya ABD'den 32 adet F-35 alacak

Polonya ABD'den 32 adet F-35 alacak
'Donald Trump hükümetinin temsilcileri yine izole edildi'

'Donald Trump hükümetinin temsilcileri yine izole edildi'
'Hamas heyetine Mısır'da Yüzyılın Anlaşması planı sunulmadı'

'Hamas heyetine Mısır'da Yüzyılın Anlaşması planı sunulmadı'