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Dünya

ABD, BM İnsan Hakları Konseyine üyelik için adaylığını açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesinin 8 Şubat'ta Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyine gözlemci olarak dönmesinin ardından, Konsey üyeliğine seçilmek üzere adaylık başvurusunda bulunduklarını bildirdi.

Kasım İleri   | 24.02.2021
ABD, BM İnsan Hakları Konseyine üyelik için adaylığını açıkladı

Washington

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, insan haklarının ABD dış politikasının önemli bir parçası olduğunu belirterek, "Yönetim bugün, ocak 2022'den başlamak üzere BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğine seçilme niyetini duyurarak bu konuda önemli bir adım atmış oldu." ifadelerine yer verdi.

İnsan Hakları Konseyinin dünyadaki insan hakları ihlallerini engellemek için önemli bir platform olduğunu vurgulayan Blinken, "İsrail'e karşı kabul edilemez tek taraflılık ve insan hakları geçmişi oldukça kötü ülkelerin hak etmedikleri konsey üyeliğine seçilmesine izin veren üyelik kuralları dahil olmak üzere Konseydeki sorunların farkındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Blinken, Konseye dönme amaçlarının bu yapının amacına uygun çalışması için müttefiklerin yanında durmak olduğunu belirterek, "Bunu da dinleme, öğrenme ve insan haklarına evrensel olarak saygı gösterildiği bir dünya için çalışma kararlılığıyla yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

BM İnsan Hakları Konsey üyeliği seçimi ekim ayında yapılıyor.

Eski Başkan Donald Trump, İsrail’e karşı önyargılı olduğu gerekçesiyle 19 Haziran 2018'de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinden ayrıldıklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, 8 Şubat'ta merkezi Cenevre'de bulunan Konsey'e "gözlemci" olarak katılma kararı almıştı.



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