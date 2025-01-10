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Dünya

Trudeau'dan Trump'a yanıt: Kanada, ABD'nin 51. eyaleti olmayacak

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Kanada'nın ülkesinin 51. eyaleti olması gerektiği yönündeki açıklamalarına ilişkin, "Bu olmayacak." ifadesini kullandı.

Hakan Çopur  | 10.01.2025 - Güncelleme : 10.01.2025
Trudeau'dan Trump'a yanıt: Kanada, ABD'nin 51. eyaleti olmayacak

Washington

Kanada Başbakanı Trudeau, CNN'de katıldığı programda kendisine "eyalet valisi" şeklinde hitap eden Trump'a cevap verdi.

Trump'ın, Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması gerektiği yönündeki açıklamasına, "Bu olmayacak." diye karşılık veren Trudeau, iki ülke arasındaki asıl konunun gümrük vergileriyle ilgili düzenlemeler olduğunu savundu.

Trudeau, ABD'nin Kanada ekonomisine zarar verebilecek bir güç olduğunu ancak ilave gümrük vergileriyle Kanada ürünlerinin önünün kesilmesi durumunda bundan Amerikalı tüketicilerin de zarar göreceğini söyledi.

Kanada Başbakanı, şöyle konuştu:

"Kanadalılar Kanadalı olmaktan büyük gurur duyuyor. Kendimizi en kolay tanımlama yollarımızdan biri de Amerikalı olmadığımızdır. ABD Başkanı'nın Kanada ekonomisine zarar vermek için yapacağı her şey aynı zamanda Amerikalı tüketicilere de zarar verecektir. Eğer birlikte çalışırsak daha iyisini yaparız, buna eminim."

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, önceki günkü açıklamasında, Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması gerektiği yönündeki açıklamalarını yineleyerek, "Biz onlardan daha fazlasına sahibiz ve onların hiçbir şeyine ihtiyacımız yok. Dolayısıyla neden Kanada'yı korumak için yılda 200 milyar dolar kaybediyoruz?" ifadesini kullanmıştı.

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