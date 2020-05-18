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Dünya

ABD üssü saldırganı Suudi öğrencinin El Kaide bağı ortaya çıktı

ABD Adalet Bakanı Barr, "Telefonlarda daha önce bizce bilinen ve El Şamran'nın sadece saldırı öncesinde değil, ABD'ye gelmeden önce de Arap Yarımadası El Kaidesi ile önemli bağlantılarının olduğunu gösteren içerikler var." dedi.

Kasım İleri   | 18.05.2020
ABD üssü saldırganı Suudi öğrencinin El Kaide bağı ortaya çıktı

Washington

ABD Adalet Bakanı William Barr, aralık ayında Florida'daki Pensacola Donanma Hava Üssünde silahlı saldırı düzenleyen Suudi Arabistanlı askeri öğrencinin Arap Yarımadası El Kaidesi (AQAP) ile ilişikli olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

Barr, düzenlediği basın toplantısında Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Pensacola saldırganı Suudi askeri öğrenci Muhammed Said El Şamran'nın iki "İphone" marka telefonunun içeriğine ulaştığını duyurdu.

El Şamran, saldırı sonrasında telefonunu imha edip kanıtları ortadan kaldırmaya çalıştığını belirten Barr, "FBI nihayet El Şamran'nın telefonlarının kilidini açmayı başardı. Telefonlarda, daha önce bizce bilinen ve El Şamran'nın sadece saldırı öncesinde değil, ABD'ye gelmeden önce de Arap Yarımadası El Kaidesi (AQAP) ile önemli bağlantılarının olduğunu gösteren içerikler var." diye konuştu.

Barr, ocakta donanma üssündeki saldırıyı terör saldırı olarak nitelemiş ve El Şamran'nın tek başına hareket ettiğini söylemişti.

ABD Donanma Üssüne saldırı

16 binden fazla askerin ve 7 bin 400 sivil personelin çalıştığı Pensacola Donanma Hava Üssünde Suudi Hava Kuvvetlerine bağlı 21 yaşındaki Teğmen Şamran tarafından 6 Aralık'ta gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı.

Saldırgan ise güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada ölü ele geçirilmişti.

Saldırganın, olaydan kısa süre önce Twitter hesabından ABD’yi, İsrail’i desteklemekle ve Müslüman karşıtı olmakla suçladığı öne sürülürken FBI olayı bir terör eylemi olduğu varsayımı ile incelemeye aldığını açıklamıştı.

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