Euro
7.51
Dolar
6.88
BIST 100
101,971.20
Altın
1,731.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

Libyalı uzman: Vatiyye'de kontrolün sağlanması Hafter'in darbe projesinin sonu oldu

Libya hükümetine bağlı Kamu Politikası Destek Ofisi Müdürü Darrat, "Bu askeri zafer, siyasi kazanımlarla taçlandırılmalı ve Türkiye gibi müttefik ülkelerle iş birliği ve yardımlaşma içerisinde Libya'da devlet kurumları yapılandırılmalı." dedi.

Aydoğan Kalabalık   | 18.05.2020
Libyalı uzman: Vatiyye'de kontrolün sağlanması Hafter'in darbe projesinin sonu oldu Fotoğraf: Hazem Turkia/AA

İstanbul

Libya hükümetine bağlı Kamu Politikası Destek Ofisi Müdürü Muhammed Darrat, Vatiyye Askeri Hava Üssü'nde kontrolün sağlanmasının, Libya'nın tamamının ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılması için bir başlangıç olduğunu söyledi.

Darrat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Vatiyye Askeri Hava Üssü'nde kontrolün tekrar sağlanması Hafter çetelerinin darbe projesinin sonu oldu. Bu askeri zafer, siyasi kazanımlarla taçlandırılmalı ve özellikle de Türkiye gibi müttefik ülkelerle iş birliği ve yardımlaşma içerisinde Libya'da devlet kurumları yapılandırılmalıdır." ifadesini kullandı.

Darrat ayrıca yeni devletin geçiş dönemine ilişkin krizleri sonlandıran, tüm sosyal unsurlara saygı duyan, bölgesel ve uluslararası barışı koruyan, Libyalıların özgürlük ve insanlık onuru gibi taleplerini karşılayan, merkezilikten uzak bir yapı olması gerektiğini ifade etti.

Libya ordusu bu sabah Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Vatiyye Askeri Hava Üssü'nde kontrolü sağlamıştı.

Hafter, Nisan 2019'da başkent Trablus'a yönelik saldırı emri vermesinin ardından, savaş uçaklarıyla başkentin çevresini vurmak için Vatiyye Üssü'nü yoğun biçimde kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 99 ölüm
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 796'ya yükseldi
Sağlık Bakanı Koca 73. Dünya Sağlık Asamblesi'nde konuştu
İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 709'a çıktı
ABD'deki Kovid-19 aşı çalışmasının ilk etabından 'olumlu sonuç' alındı

Benzer haberler

Libyalı uzman: Vatiyye'de kontrolün sağlanması Hafter'in darbe projesinin sonu oldu

Libyalı uzman: Vatiyye'de kontrolün sağlanması Hafter'in darbe projesinin sonu oldu

Libya ordusunun Hafter milislerinden geri aldığı stratejik nokta: Vatiyye Üssü

Libya Başbakanı Serrac: Tüm bölgeler milislerden temizlenene kadar operasyonlar sürecek

Libya'da Hafter milislerinin saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti

Libya'da Hafter milislerinin saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti
Libyalı alimlerden Sudanlı alimlere: Çocuklarınız BAE'nin hayalleri uğruna çöllerde ölüyor

Libyalı alimlerden Sudanlı alimlere: Çocuklarınız BAE'nin hayalleri uğruna çöllerde ölüyor
Libya ordusu Hafter milislerinin bir hava savunma sistemini daha imha etti

Libya ordusu Hafter milislerinin bir hava savunma sistemini daha imha etti