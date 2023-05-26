Tokyo'nun doğusunda 6,2 büyüklüğünde deprem oldu
Japonya'nın başkenti Tokyo'nun doğusundaki Çiba açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tokyo
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Çiba eyaletine bağlı Kamisu sahili açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem oldu.
Yerel saatle 19.03'te 50 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından bölgede "dev dalga" uyarısı yapılmadı.
Sarsıntı Çiba genelinin yanı sıra başkent Tokyo ile çevresindeki Kanagawa, İbaraki ve Saitama eyaletlerinde hissedildi.
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