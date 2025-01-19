Dolar
35.57
Euro
36.46
Altın
2,700.52
ETH/USDT
3,276.10
BTC/USDT
104,527.00
BIST 100
9,977.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

TikTok, ABD'de yeniden erişime açıldı

Çinli sosyal paylaşım uygulaması TikTok, ABD'de yeniden hizmet sağlamaya başladı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 19.01.2025 - Güncelleme : 19.01.2025
TikTok, ABD'de yeniden erişime açıldı

New York

ABD'deki bazı TikTok kullanıcıları, uygulamayı açtıklarında "Tekrar hoş geldiniz." mesajıyla karşılaştı.

Sosyal paylaşım uygulamasının mesajında, "Sabrınız ve desteğiniz için teşekkürler. Başkan (Donald) Trump'ın çabaları sonucunda TikTok ABD'ye geri döndü. TikTok'ta sevdiğiniz her şeyi oluşturmaya, paylaşmaya ve keşfetmeye devam edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

Böylelikle bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasa uyarınca ülkede kullanıma kapatılan TikTok uygulaması yeniden erişime açıldı.

TikTok birkaç saat önce, hizmet sağlayıcılarıyla yapılan anlaşma doğrultusunda hizmeti yeniden sağlama sürecinde olduğunu bildirmişti.

Sosyal paylaşım uygulamasının açıklamasında, "Başkan Trump'a, hizmet sağlayıcılarımıza TikTok'u 170 milyondan fazla Amerikalıya sunma ve 7 milyondan fazla küçük işletmenin büyümesine izin verme konusunda herhangi bir cezayla karşılaşmayacakları konusunda gerekli netliği ve güvenceyi sağladığı için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanılmıştı.

Bunun "keyfi sansüre karşı bir tutum" olduğu belirtilen açıklamada, TikTok'un ABD'de kalmasını sağlayacak uzun vadeli bir çözüm için ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ile çalışılacağı aktarılmıştı.

TikTok'un açıklaması, Trump'ın TikTok yasağının ertelenmesine yönelik pazartesi günü bir kararname imzalayacağını duyurmasının ardından gelmişti.

Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Pazartesi günü, yasanın yasaklarının yürürlüğe girme süresini uzatacak bir kararname yayımlayacağım, böylece ulusal güvenliğimizi korumak için bir anlaşma yapabiliriz." paylaşımında bulunmuştu.

Söz konusu kararnameyle TikTok'un yasaklı kalmasını önlemek için destek veren şirketlerin yasal sorumluluğunun olmayacağını da belirten Trump, ancak TikTok'un yarısının ABD'lilere ait olmasını istediğini aktarmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den, Nijerya'daki yakıt tankeri patlamasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Fico ve heyetini kabul edecek
TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan, hastaneye kaldırıldı
Marmara Denizi'ne derin deşarjla atık bırakılması görüntülendi
Erzurum'da kar yağışı ve tipi etkili oldu

Benzer haberler

TikTok, ABD'de yeniden erişime açıldı

TikTok, ABD'de yeniden erişime açıldı

Anket: Biden, son yıllardaki en düşük kamuoyu destek oranıyla başkanlık koltuğuna veda ediyor

TikTok, ABD’li kullanıcılara yeniden hizmet vermeye hazırlanıyor

Trump, TikTok yasağını ertelemeye yönelik kararname imzalayacağını duyurdu

Trump, TikTok yasağını ertelemeye yönelik kararname imzalayacağını duyurdu
Biden: Gazze'deki bu anlaşmanın tamamıyla uygulanmasını bekliyorum

Biden: Gazze'deki bu anlaşmanın tamamıyla uygulanmasını bekliyorum
Brüksel'de toplanan yüzlerce kişi, göreve başlamasının arifesinde Trump'ı protesto etti

Brüksel'de toplanan yüzlerce kişi, göreve başlamasının arifesinde Trump'ı protesto etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet