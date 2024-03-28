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Dünya

Terör örgütü PKK yandaşları Paris'teki havalimanında olay çıkardı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda terör örgütü PKK yandaşlarının çıkardığı olayda 3 kişi yaralandı.

Esra Taşkın  | 28.03.2024 - Güncelleme : 28.03.2024
Terör örgütü PKK yandaşları Paris'teki havalimanında olay çıkardı

Paris

Ulusal basındaki haberlere göre, hakkında Fransa'dan sınır dışı edilme kararı olan PKK'lı Firaz Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesine karşı çıkan terör örgütü yandaşları Charles de Gaulle Havalimanı'na geldi.

Yaklaşık 20 kişilik grup, Korkmaz'ı götüren Ulusal Geri Gönderme Birimi ekibine saldırdı.

Terör destekçileri ve havalimanındaki sivil personel arasında da gerginlik yaşandı.

Fransız askerlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan olayda, havalimanında çalışan 3 kişi yaralanırken gözaltı yapılmadı.

Korkmaz'ın Türkiye'ye gönderildiği öğrenildi.

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