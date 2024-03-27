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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail askerlerinin, öldürdükleri 2 Filistinlinin cesedini iş makinasıyla sürüklediği anlar görüntülendi

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki evlerine dönmeye çalışan 2 sivile ateş açarak öldürdüğü, ardından cesetlerini buldozerlerle sürüklediği ortaya çıktı.

Safiye Karabacak  | 27.03.2024 - Güncelleme : 27.03.2024
İsrail askerlerinin, öldürdükleri 2 Filistinlinin cesedini iş makinasıyla sürüklediği anlar görüntülendi

İstanbul

Katar merkezli Al Jazeera kanalında yayınlanan görüntülerde, İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki evlerine dönmeye çalışan iki Filistinliye ateş açarak öldürdüğü görüldü.

Haberde, İsrail askerlerinin söz konusu iki Filistinliyi buldozerlerle sürükleyerek, işledikleri "savaş suçunu" örtmek için kumların arasında gömdüğü aktarıldı.

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