İsrail askerlerinin, öldürdükleri 2 Filistinlinin cesedini iş makinasıyla sürüklediği anlar görüntülendi
İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki evlerine dönmeye çalışan 2 sivile ateş açarak öldürdüğü, ardından cesetlerini buldozerlerle sürüklediği ortaya çıktı.
İstanbul
Katar merkezli Al Jazeera kanalında yayınlanan görüntülerde, İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki evlerine dönmeye çalışan iki Filistinliye ateş açarak öldürdüğü görüldü.
Haberde, İsrail askerlerinin söz konusu iki Filistinliyi buldozerlerle sürükleyerek, işledikleri "savaş suçunu" örtmek için kumların arasında gömdüğü aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.