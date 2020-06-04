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Dünya, Koronavirüs

Tayland'da Kovid-19 aşısı, maymunlar üzerinde denenmeye başlandı

Tayland'da, Kovid-19'a karşı geliştirilen bir aşı, maymunlar üzerinde denenmeye başlandı.

Emel Gözellik   | 04.06.2020
Tayland'da Kovid-19 aşısı, maymunlar üzerinde denenmeye başlandı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Tayland'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen bir aşı, maymunlar üzerinde denenmeye başlandı.

Vietnam Haber Ajansına (VNA) göre, Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Chulalongkorn Üniversitesinden Chula Aşı Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Kiat Ruxrungtham, yaptığı açıklamada, Kovid-19'a karşı geliştirilen aşının gine domuzları üzerinde deneme aşamasının tamamlandığını kaydetti.

Şimdi de yengeç yiyen makak maymunları üzerinde aşı deney sürecinin başladığını belirten Kiat, süreç başarılı olursa aşının ekimin başında insanlar üzerinde deneneceğini ifade etti.

Kiat, her şey yolunda giderse Tayland'ın gelecek yıl kendi Kovid-19 aşısına sahip olacağını vurguladı.

Tayland'da bugüne kadar 3 bin 101 virüs vakası tespit edilirken, Kovid-19 nedeniyle 58 kişi yaşamını yitirdi.

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