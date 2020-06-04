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Dünya

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Halkımız yaşam şartlarını koronavirüsle uyumlu hale getirmeli

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüsün akıbetinin belirsiz olduğunu belirterek, halktan yaşam şartlarını salgınla uyumlu hale getirmelerini istedi.

Muhammet Kurşun   | 04.06.2020
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Halkımız yaşam şartlarını koronavirüsle uyumlu hale getirmeli

Tahran

İran hükümeti resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Ruhani, başkent Tahran'da başkanlık ettiği Koronavirüs ile Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında konuştu.

Halk sağlığının hükümetin temel önceliği olduğunu, ekonomik ve sosyal faaliyetlerle ilgili planlamalarda da halk sağlığının korunmasına özel önem verilmesi gerektiğini ifade eden Ruhani, "Toplum, koronavirüsün akıbetinin belirsiz olduğunu bilmelidir. Halkımız yaşam şartlarını koronavirüsle uyumlu hale getirmelidir." dedi.

Sağlık Bakanı Said Nemeki de Kovid-19 vakalarının yüksek olduğu şehirlerde sağlık talimatlarına uyulması çağrısında bulunarak, türbelerin de kurallara uygun bir şekilde açılması gerektiğini söyledi.

Toplantıda eyaletlerdeki Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve valilikler, sağlıkla ilgili talimatların tam ve etkili bir şekilde uygulanmasını kontrol etmekle görevlendirildi.

Öte yandan ülke genelinde hâlihazırda 748 noktadan sadece 216'sında cuma namazlarının az katılımla kılındığı aktarıldı, bundan sonraki uygulamalar için de durumun gözden geçirilmesi kararı alındı.

Kültür-sanat merkezleri, sinema ve konser salonlarının açılmasıyla ilgili kararın 20 Haziran'a kadar netleşeceği belirtilirken, tüm müzik ve dil kurslarının sağlık kurallarına uymaları şartıyla açılmasına izin verildi.

Bunun dışında turizm ajansları ve tur organizasyonlarının açılmasıyla ilgili durum değerlendirmesi yapılacağı ve Kur'an kurslarının açılmasıyla ilgili hususun da sonraki toplantıda ele alınacağı belirtildi.

Günlük vaka sayıları yükselişte

İran'da mayıs ayı başlarında günlük 800'lere kadar düşen vaka sayısının son günlerde 3 binin üstüne çıkması nedeniyle yetkililer, kısıtlamaların tekrar uygulanabileceği uyarısında bulunuyor.

İran Sağlık Bakanlığının bugün yaptığı son açıklamaya göre, ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 71'e, toplam vaka sayısı ise 164 bin 270'e yükseldi.

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