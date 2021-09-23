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Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 bin 700 kişi hayatını kaybetti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 700 kişi artarak 681 bin 222'ye çıktı.

Mücahit Oktay   | 23.09.2021
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 bin 700 kişi hayatını kaybetti

New York

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 42 milyon 547 bini geçti.

Virüs nedeniyle ülke genelinde toplam can kaybı sayısı 2 bin 700 artışla 681 bin 222'ye ulaştı.

California, 4 milyon 659 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyon 983 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 527 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 68 bin 239 ile ilk sırada yer alırken bu sayı, Texas'ta 62 bin 801, New York'ta 55 bin 2 olarak kayıtlara geçti.

Yetişkin nüfusun yüzde 76'dan fazlası en az bir doz aşı oldu

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 76'sından fazlasına en az bir doz, yüzde 66'sına ise iki doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 212 milyon 545 binden fazla kişiye ilk doz, 182 milyon 387 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

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