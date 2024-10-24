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Dünya

Tarzan dizisinin ABD'li yıldızı Ron Ely 86 yaşında hayatını kaybetti

1960'larda yayınlanan Tarzan dizisinin yıldızı ABD'li aktör Ron Ely'nin 86 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Salih Okuroğlu  | 24.10.2024 - Güncelleme : 24.10.2024
Tarzan dizisinin ABD'li yıldızı Ron Ely 86 yaşında hayatını kaybetti

Ankara

BBC'nin haberine göre, 1966 ila 1968'de NBC televizyonunda yayınlanan Tarzan dizisiyle hafızalara kazınan Ely'nin ölümünü, kızı Kirsten Casale Ely, sosyal medya hesabından duyurdu.

Kirsten Casale Ely, babası Ely'nin 29 Eylül'de California'daki evinde hayatını kaybettiğini belirterek "Babam insanların kahraman olarak adlandırdığı biriydi. O bir aktör, yazar, koç, akıl hocası, aile babası ve liderdi." ifadelerini kullandı.

1938'de ABD'nin Texas eyaletinde dünyaya gelen Rony Ely, 1966-1968 yıllarında yayınlanan Tarzan dizisindeki başrol performansıyla tanındı.

Rony Ely, 1975'te vizyona giren "Doc Savage: The Man of Bronze" filminde de oynamıştı.

Çeşitli televizyon programlarında sunuculuk da yapan Ely, oyunculuk kariyerinin dışında 2 roman yazmıştı.

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