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Dünya

AB mahkemesinden Intel lehine karar

Avrupa Adalet Divanı, AB Komisyonunun teknoloji şirketi Intel'e hakim konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle 15 yıl önce kestiği 1 milyar avronun üzerindeki para cezasının iptal kararını onadı.

Ata Ufuk Şeker  | 24.10.2024 - Güncelleme : 24.10.2024
AB mahkemesinden Intel lehine karar

Brüksel

Merkezi Lüksemburg'da bulunan AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, AB Komisyonunun Intel'e yönelik para cezası hakkındaki davayı karara bağladı.

Yüksek mahkeme, AB Komisyonunun Intel'e para cezasının iptali yönündeki alt mahkeme kararına yaptığı itirazı reddetti ve Intel'e 1,06 milyar avroluk para cezası uygulayan Komisyon kararını iptal eden alt mahkeme kararını onadı.

AB Komisyonu, 2009 yılında ABD'li Intel firmasına bilgisayar üreticilerine indirimler uygulayarak piyasada rekabeti engelleyici davranışlar sergilediği gerekçesiyle 1,06 milyar avro para cezası kesmişti.

Intel, AB Komisyonunun para cezasına karşı hukuki süreç başlatmıştı.

AB Genel Mahkemesi, 2022'de Komisyonun Intel'e yönelik para cezasını, soruşturmadaki çeşitli usul ve hukuki hatalar nedeniyle iptal etmişti.

AB Komisyonu dosyayı en üst mahkemeye taşımıştı.

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