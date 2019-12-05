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Yaşam

Modern 'Tarzan' Spil'i ağaçlandırıyor

"Manisa Tarzanı" olarak tanınan Ahmeddin Carlak gibi hayatını ağaçlandırmaya adayan Manisalı Mehmet Şafak, Spil Dağı'nda 40 yıldır gönüllü ağaçlandırma çalışmaları yapıyor.

İbrahim Kahrıman   | 05.12.2019
Modern 'Tarzan' Spil'i ağaçlandırıyor Fotoğraf: İbrahim Kahrıman/AA

Manisa

Balıkesir'de doğan Mehmet Şafak, genç yaşta iş bulmak için eşiyle Manisa'ya taşındı. Uzun süre bakkal dükkanı işleten ve iki çocuğu olan Şafak, doğaya sevgisi nedeniyle 80'li yıllarda Spil Dağı'nda yabani ağaçların aşılanması, fidan dikilmesi gibi faaliyetlere başladı. Şafak, çalışmalarını 40 yıldır gönüllü sürdürüyor. 

Spil Dağı'ndaki emeğiyle pek çok kişinin takdirini kazanan Şafak, yaban hayvanlarının aşıladığı ağaçlardan meyve yemesinden, diktiği fidanların ağaca dönüşmesini görmekten büyük keyif alıyor.

"Spil Dağı'nda adım atmadığım yer kalmadı"

Mehmet Şafak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağaçlara ve doğaya karşı büyük bir sevgi beslediğini dile getirdi.

Spil Dağı'nda 40 yılda adım atmadığı yer kalmadığını kaydeden Şafak, şöyle devam etti:

"Bursa, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya yörelerinde yetişen küçük taneli ve verimi çok olan bir tür erik ağacı fidanından dikiyorum. Yenidünya dikiyorum. Biz cennet elması olarak biliyoruz, Trabzon hurması olarak da bilinir, onlardan da dikiyorum Spil Dağı'na. Diktiğim fidanların sayısı aklımda yok. Bu işe hobi olarak başlıyorsun. Nam olsun, şan olsun hesabıyla yapmıyorsun sonuçta. Kimsenin haberi olmadan yıllarca bu işi yapıyorsun."

Şafak, yaşamını Manisa'nın ağaçlandırmasına adayan, kente binlerce ağaç diken ve "Manisa Tarzanı" olarak bilinen Ahmeddin Carlak'ı örnek aldığını aktararak, "Bazen aşıladığın ağacın karşısına oturup diyorsun ki, 'Ben bu ağaca aşı verdim, meyve vermiş'. Sonra bir kuş geliyor ağaca, o meyveyi yiyor. Kuşun meyveyi yediğini görünce önce gururlanıyorum sonra hüzünleniyorum. Niye biz bunu hep beraber yapmıyoruz?" ifadelerini kullandı. 

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