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Dünya

'Tarzan' rolüyle tanınan ABD'li oyuncu Joe Lara'nın içinde bulunduğu uçak düştü

"Tarzan" film serisindeki Tarzan rolüyle dünya çapında tanınan ABD'li oyuncu Joe Lara'nın, Tennessee'de göle düşen uçakta olduğu ve beraberindeki 6 kişiyle birlikte yaşamını yitirdiğinin tahmin edildiği açıklandı.

Dildar Baykan   | 31.05.2021
'Tarzan' rolüyle tanınan ABD'li oyuncu Joe Lara'nın içinde bulunduğu uçak düştü Kaynak: joelara.com

Washington DC

ABD basınında yer alan haberlere göre Tennessee eyaletine bağlı Nashville yakınlarındaki Smyrna havalimanından kalkış yapan bir uçak, kısa süre sonra Smyrna'daki Percy Priest Gölü'ne düştü.

Yetkililer söz konusu uçakta bulunan 7 kişi arasında "Tarzan" rolüyle tanınan Joe Lara ve "Hristiyan diyet gurusu" olarak nam salan eşi Gwen Shamblin Lara'nın da bulunduğunu belirtti.

Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu, söz konusu uçaktan sağ çıkan olmadığının tahmin edildiğini ve kazanın nedeninin soruşturulduğunu belirtti.

Öte yandan dalgıç ekipleri gölden uçağın bazı parçalarını ve insan kalıntılarını çıkardıklarını ancak tüm cesetlerin bulunması için arama çalışmalarını pazartesi günü de sürdüreceklerini kaydetti.

California'da 1962 yılında dünyaya gelen Joe Lara, müzik kariyerinin yanında oyunculuk da yapmıştı. Birçok Hollywood yapımında rol alan Lara'ya şöhreti, 1989'da yayınlanan "Tarzan Manhattan'da" filmi ve 1996-1997 yıllarında yayınlanan "Tarzan: Epik Maceralar" isimli televizyon dizisinde üstlendiği başroller getirmişti.



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