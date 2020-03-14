Suudi Arabistan koronavirüs nedeniyle uluslararası uçak seferlerini askıya aldı
Suudi Arabistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uluslararası yolcu uçak seferlerini askıya aldığı bildirildi.
Riyad
Suudi Arabistan resmi haber ajansına (SPA) göre, İçişleri Bakanlığından bir yetkili, ülkede yaşayanların can güvenliği için Kovid-19 tehlikesinden korumak amacıyla 15 Mart pazar saat 11.00'den itibaren istisnai uçuşlar dışında uluslararası yolcu uçak seferlerinin iki haftalığına durdurulduğunu açıkladı.
Dünyada 117 ülkede görülen Kovid-19'un Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "pandemi" olarak nitelendirildiğinin hatırlatıldığı açıklamada, gelişmenin tehlikesine işaret edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.