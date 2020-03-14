Euro
7.02
Dolar
6.33
BIST 100
95,605.22
Altın
1,529.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Moritanya’da ilk koronavirüs vakası görüldü

Batı Afrika ülkesi Moritanya’da, ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği bildirildi.

Ömer Erdem   | 14.03.2020
Moritanya’da ilk koronavirüs vakası görüldü

Hartum

Moritanya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 9 Mart’ta başkent Novakşot'a gelen ve o tarihten bu yana karantinada tutulan bir Avrupa ülkesi vatandaşında dün yeni tip koronavirüs olduğu belirlendi.

Sağlık Bakanı Nezir Hamid iki gün önce ülkesinde koronavirüs vakası bulunmadığını açıklamıştı.

Moritanya’nın komşuları Tunus, Fas ve Libya, virüsle mücadele kapsamında dün ülke genelinde okulların tatil edildiğini açıklamıştı.

Afrika kıtasında Moritanya ile birlikte Sudan, Gine, Etiyopya, Kenya, Gabon, Fildişi Sahili, Gana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burkina Faso, Mısır, Cezayir, Nijerya, Senegal, Kamerun, Tunus, Güney Afrika ve Fas’ta da Kovid-19 vakaları görüldü.

Kıtadaki 189 virüs vakasının 4’ü ölümle sonuçlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Moritanya’da ilk koronavirüs vakası görüldü
Suudi Arabistan koronavirüs nedeniyle uluslararası uçak seferlerini askıya aldı
Çin’de Kovid-19 salgınında ölü sayısı 3 bin 193 oldu
KKTC'de Bakanlar Kurulu koronavirüse karşı olağanüstü gündemle toplandı
Ekvador'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Benzer haberler

Moritanya’da ilk koronavirüs vakası görüldü

Moritanya’da ilk koronavirüs vakası görüldü