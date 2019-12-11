Euro
6.44
Dolar
5.81
BIST 100
108,200.60
Altın
1,466.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Radman ile ortak basın toplantısı düzenliyor Antalya Valisi Karaloğlu, Antalya ve çevresindeki kırmızı kodlu yağış uyarısına ilişkin basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

Avrupa Birliği Moritanya’ya 'sınır güvenliği' için deve hibe etti

Avrupa Birliği, sınır güvenliğini desteklemek için Sahel ülkesi Moritanya’ya 250 deve bağışladı.

Tufan Aktaş,Ömer Erdem   | 11.12.2019
Avrupa Birliği Moritanya’ya 'sınır güvenliği' için deve hibe etti

İstanbul

Moritanya Haber Ajansının haberine göre, ülkenin doğudaki Mali sınırında yer alan Aşmim kasabasına ulaşan develer ülkenin develi askeri birliğinde görev yapacak. 

Develer, Novakşot’taki Avrupa Birliği Misyonu Başkanı Büyükelçi Giacomo Derazo tarafından bölge valisi ve üst düzey askeri yetkililerin de katıldığı törenle Moritanya ordusuna teslim edildi.

Büyük bir deve varlığına sahip ülkede, AB’nin hibesi yerel halk tarafından hem şaşkınlık hem de tepkiyle karşılandı.

Sosyal medyada sınır güvenliği için kullanılabilecek teknolojik askeri malzemeler yerine AB’nin deve vermesi çok sayıda yoruma neden oldu.

Develer, ülke güvenliğinin sağlanması için AB tarafından ülkeye sağlanan 14,7 milyon dolarlık desteğin bir parçasını oluşturuyor.

Moritanya’nın develi birlikleri Nomad, ilk olarak Fransız sömürgesinin başlamasından birkaç yıl sonra 1912’de kurulmuştu.

Develi birlikler, çöllerde ulaşımın zor olduğu bölgelerde güvenlik ve istihbarat görevini yürütüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Lübnan'da siyasi kriz ekonomiyi de felç etti
Bosna-Hersek Türkiye'nin AB’ye açılan kapısı olabilir
Suriye muhalefeti: Anayasa görüşmelerini rejim engelliyor
Kurgu ve gerçek arasında: Osmanlılar ve Arap dünyası
İngiltere'de seçimin gündemi ekonomi politikaları

Benzer haberler

Avrupa Birliği Moritanya’ya 'sınır güvenliği' için deve hibe etti

Avrupa Birliği Moritanya’ya 'sınır güvenliği' için deve hibe etti

AB Kudüs Temsilcisi Vekili Nicholson: Gazze'deki insani durum tehlikeli bir halde

AB ülkeleri gelecekteki bütçeyi müzakere ediyor

Macron isteyince NATO ölür mü?

Macron isteyince NATO ölür mü?
AB'nin iç sorunları derinleşiyor

AB'nin iç sorunları derinleşiyor