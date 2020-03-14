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Dünya, Koronavirüs

Çin’de Kovid-19 salgınında ölü sayısı 3 bin 193 oldu

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 193’e çıktı.

Fuat Kabakcı   | 14.03.2020
Çin’de Kovid-19 salgınında ölü sayısı 3 bin 193 oldu

Pekin

Çin’de Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle ülkede son 24 saatte 13 kişi hayatını kaybetti, 11 yeni vaka tespit edildi. 

Ülkede salgın nedeniyle yaşanan toplam can kaybı 3 bin 193’e yükselirken, tespit edilen vaka sayısı 3 bin 610’unun durumu ciddi olmak üzere 80 bin 824’e yükseldi.

Şüpheli vaka sayısı 115, müşahade altındaki kişi sayısı 10 bin 879’a gerilerken, bugüne kadar iyileşerek taburcu edilenlerin sayısı 65 bin 541’e çıktı.

Diğer yandan Çin’e gelen yabancı ülke vatandaşlarında tespit edilen Kovid-19 vakası 7 artarak, 95’e yükseldi. Çin ana karası dışında Hong Kong’da ise vaka sayısı 137’ye çıktı.

Kovid-19, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde geçen aralık ayında ortaya çıkmış, kısa sürede ülkede ve yurt dışına yayılmıştı.

Dünya genelinde birçok ülkede hızla artan Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayısı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un "pandemi" olarak nitelendirilebileceğini açıklamıştı.






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