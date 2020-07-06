Suudi Arabistan’da Kovid-19 nedeniyle bir günde 52 kişi hayatını kaybetti
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 52 kişi yaşamını yitirdi.
Ankara
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Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı 52 can kaybının yaşandığı, ölü sayısının 1968'e yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, 4 bin 207 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 213 bin 716’ya çıktığı aktarıldı.
Suudi Arabistan’da toplam iyileşen sayısının 149 bin 634 olduğu ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.