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Dünya, Koronavirüs

Suudi Arabistan’da Kovid-19 nedeniyle bir günde 52 kişi hayatını kaybetti

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 52 kişi yaşamını yitirdi.

Hacer Başer   | 06.07.2020
Suudi Arabistan’da Kovid-19 nedeniyle bir günde 52 kişi hayatını kaybetti

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı 52 can kaybının yaşandığı, ölü sayısının 1968'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 4 bin 207 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 213 bin 716’ya çıktığı aktarıldı.

Suudi Arabistan’da toplam iyileşen sayısının 149 bin 634 olduğu ifade edildi.

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