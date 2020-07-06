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Dünya

Irak Başbakanı Kazımi'den Devlet Bakanlığına Türkmen aday

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Devlet Bakanlığı için eski Türkmen Vekil Hasan Beyatlı'yı aday gösterdi.

Haydar Karaalp   | 06.07.2020
Irak Başbakanı Kazımi'den Devlet Bakanlığına Türkmen aday Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi.

Bağdat

Başbakan'ın adaylıkla ilgili imzasını taşıyan resmi yazı Meclis'e gönderildi.

Kazımi ayrıca söz konusu bakanlığın oylanması için Meclis'i oturum düzenlemeye çağırdı.

Irak Meclisi'nde 7 Mayıs'ta yapılan oylamada, 22 kişilik kabine listesinden 15 isim meclisten güvenoyu almıştı. Meclis'te bir ay sonra yapılan oylamada ise diğer 7 bakan belirlenmişti.

Türkmenler yeni kabinede temsil edilmezken Meclis, Başbakan'a Türkmen toplumu için kabineye devlet bakanlığı ekleme yetkisi vermişti.

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