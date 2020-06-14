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Koronavirüs

Hindistan'da Kovid-19 salgını kasım ortasında zirveye çıkabilir

Hindistan’da hızla artan Kovid-19 salgınının kasım ortasında tepe noktasına ulaşabileceği, bu süre zarfında tecrit odaları ve yoğun bakım ünitelerinin yanı sıra solunum cihazı sıkıntısı yaşanabileceğini belirtildi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 14.06.2020
Hindistan'da Kovid-19 salgını kasım ortasında zirveye çıkabilir

Yeni Delhi


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Hindistan’da yapılan son araştırmada, ülkede hızla artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kasım ortasında tepe noktasına ulaşabileceği, bu süre zarfında tecrit odaları ve yoğun bakım ünitelerinin yanı sıra solunum cihazı sıkıntısı yaşanabileceğini belirtildi.

Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi (ICMR) tarafından bir şirkete yaptırılan araştırmada, ülkede ilan edilen sokağa çıkma yasağının, salgının zirve noktasına ulaşmasını ortalama 34 ila 76 gün arasında ertelediği bildirildi.

Araştırmada, sokağa çıkma yasağının Kovid-19 vaka sayılarını yüzde 69 ile yüzde 97 oranında azalttığına işaret edildi.

Salgının kasım ortasında tepe noktasına ulaşabileceğinin vurgulandığı araştırmada, bu süre zarfında tecrit odaları ve yoğun bakım ünitelerinin yanı sıra solunum cihazı sıkıntısı yaşanabileceğine dikkat çekildi.

Kovid-19’un hızlı bir şekilde artmaya devam ettiği Hindistan’da vaka sayısı 320 bin 922’ye ulaşırken, salgın dolayısıyla 9 bin 195 kişi hayatını kaybetti.

Yeni Delhi için önlemler alınıyor

İçişleri Bakanı Amit Şah, başkent Yeni Delhi’de bugün düzenlenen toplantının ardından yaptığı açıklamada, 500 tren vagonunun uygun şekilde dönüştürülerek başkent için 8 bin yeni yatak sağlanacağını açıkladı.

Şah, başkentte test sayılarının artırılacağını, özel hastanelerdeki yatak ücretlerinin düşürülmesine yönelik adım atılacağını belirtti.

Hindistan’da Maharaştra ve Tamil Nadu eyaletlerinin ardından salgından en çok etkilenen Delhi Ulusal Başkent Bölgesinde 38 bin 958 vakaya rastlandı.

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