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Dünya, Koronavirüs

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 60 bini geçti

Belçika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 111 artarak 60 bin 29'a, yaşamını yitirenlerin sayısı 5 artarak 9 bin 655'e yükseldi.

Yusuf Hatip   | 14.06.2020
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 60 bini geçti

Brüksel


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Belçika'nın halk sağlığı araştırma kurumu Sciensano'dan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 20 kişinin Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, 42 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 6 azalarak 82'ye düştüğü belirtildi.

Kovid-19 vakası sayısının son 24 saatte 111 artarak 60 bin 29'a çıktığı kaydedilen açıklamada, 5 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 9 bin 655'e yükseldi. Bu kişilerin yüzde 49'u hastanelerde, yüzde 50'si huzurevlerinde yaşamını yitirdi.

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