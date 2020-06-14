Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 60 bini geçti
Belçika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 111 artarak 60 bin 29'a, yaşamını yitirenlerin sayısı 5 artarak 9 bin 655'e yükseldi.
Brüksel
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Belçika'nın halk sağlığı araştırma kurumu Sciensano'dan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 20 kişinin Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, 42 kişinin taburcu edildiği bildirildi.
Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 6 azalarak 82'ye düştüğü belirtildi.
Kovid-19 vakası sayısının son 24 saatte 111 artarak 60 bin 29'a çıktığı kaydedilen açıklamada, 5 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 9 bin 655'e yükseldi. Bu kişilerin yüzde 49'u hastanelerde, yüzde 50'si huzurevlerinde yaşamını yitirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.