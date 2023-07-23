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Dünya

"Şuşa Global Media Forumu" sona erdi

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da düzenlenen "4. Sanayi Devrimi Döneminde Yeni Medya" başlıklı Global Media Forumu, dezenformasyonla mücadele ve gazetecilerin güvenliği konulu panellerin ardından sona erdi.

Ruslan Rehimov  | 23.07.2023 - Güncelleme : 23.07.2023
"Şuşa Global Media Forumu" sona erdi

Şuşa

"Yeni medyada tüketim eğilimleri ve medya okuryazarlığı (dezenformasyon ve sahte haberlerle mücadele yöntemleri)" konulu panelde, uzmanlar, medya ürünlerinin üretimi, geleneksel medya ve sosyal medyanın sunduğu olanaklar ve yalan haberlerle mücadele konularında fikir alışverişinde bulundu.

"Gazetecilerin güvenliği" başlıklı panelde, kriz durumlarının iletişim mekanizmalarını iyileştirme, çatışma bölgelerinde gazetecilerin karşılaştığı tehlikeler ve zorluklar konusunda farkındalığı artırma, profesyonel çatışma gazeteciliğini geliştirme ve güvenlik konuları ele alındı.

Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı Başkanı Ahmet İsmayılov, forum sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin açılışının Cumhurbaşkanı İham Aliyev tarafından yapıldığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Aliyev'in yerli ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladığını ve Azerbaycan'daki medya reformlarıyla ilgili görüşlerini paylaştığını belirten İsmayılov, şunları kaydetti:

"Forumda, çağdaş dünyada medyanın güncel sorunları ve çözüm yolları müzakere edildi. Yapay zekanın gazeteciliğe etkileri ciddi şekilde ele alındı. Geleneksel medya ile yeni medya arasındaki farklılıklar, geleneksel medyanın geleceği hususu geniş biçimde konuşuldu. Forumda, medya okuryazarlığının dezenformasyonla mücadeledeki en önemli unsurlardan olduğu görüşü ön plana çıktı."

Forumda, 50 ülkeden 250'den fazla katılımcı yer aldı.

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