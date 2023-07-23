Devrim Muhafızları: İran'ın güneydoğusunda "terör eylemi" hazırlığındaki bir grup yakalandı
İran’ın güneydoğusunda “terör eylemi" hazırlığındaki 4 kişilik bir grubun yakalandığı bildirildi.
Tahran
İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Karargahı Halkla İlişkiler Birimi konuya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, ülkenin güneydoğusunda “terör eylemleri” düzenlemeyi amaçlayan 4 kişilik bir “terör grubunun” yakalandığı aktarıldı.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilginin daha sonra paylaşılacağı kaydedildi.
Ülkenin güneydoğusunda yer alan Sistan-Beluçistan eyaleti, son yıllarda "bölgedeki Sünni Beluç halkın haklarını savunduğunu" öne süren ve ülkede terör örgütü olarak kabul edilen "Ceyşul Adl" isimli örgütün çeşitli eylemlerine sahne oluyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.