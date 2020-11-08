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Politika, Azerbaycan cephe hattı

AK Parti Sözcüsü Çelik: Şuşa zaferi hayırlı olsun. Çok sevinçliyiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'nın 28 yıl sonra Ermenistan'ın işgalinden kurtarılmasını kutladı.

Merve Yıldızalp Özmen   | 08.11.2020
AK Parti Sözcüsü Çelik: Şuşa zaferi hayırlı olsun. Çok sevinçliyiz

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

"Kardeş Azerbaycan'ın zaferi kutlu olsun. Şuşa zaferi hayırlı olsun. Çok sevinçliyiz. Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardı."

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, "Hocalı kurbanlarının kanı yerde kalmadı, şehitlerimizin intikamı alındı. İntikamımızı savaş meydanında aldık. 28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak." açıklamalarına yer verdiği paylaşımında Çelik, "Mübarek olsun. Bereketli olsun. Hayırlı ve kutlu olsun. Hakka ve hukuka dayanan bu zafer hayırlı olsun. Türkiye her koşulda Azerbaycan'ın yanındadır." ifadelerini kullandı.

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