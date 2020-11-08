Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Şuşa'nın kurtarılması Azerbaycan açısından çok ciddi bir gelişmedir, sevindiricidir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan ordusunun kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtarmasına ilişkin, "Hakimiyetin sağlanıyor olması Azerbaycan açısından çok ciddi bir gelişmedir, sevindiricidir." ifadelerini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtarmasına ilişkin, "Hakimiyetin sağlanıyor olması Azerbaycan açısından çok ciddi bir gelişmedir, sevindiricidir." ifadelerini kullandı.
Fuat Oktay, Twitter hesabından da, "Şuşa, Ermenistan işgalinden kurtuldu. Zaferin kutlu, gazan mübarek olsun gardaşım." paylaşımında bulundu.
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