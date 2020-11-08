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Türkiye, Azerbaycan cephe hattı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Şuşa'nın kurtarılması Azerbaycan açısından çok ciddi bir gelişmedir, sevindiricidir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan ordusunun kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtarmasına ilişkin, "Hakimiyetin sağlanıyor olması Azerbaycan açısından çok ciddi bir gelişmedir, sevindiricidir." ifadelerini kullandı.

Mehmet Tosun, Zehra Aydın Turapoğlu   | 08.11.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Şuşa'nın kurtarılması Azerbaycan açısından çok ciddi bir gelişmedir, sevindiricidir

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtarmasına ilişkin, "Hakimiyetin sağlanıyor olması Azerbaycan açısından çok ciddi bir gelişmedir, sevindiricidir." ifadelerini kullandı.

Fuat Oktay, Twitter hesabından da, "Şuşa, Ermenistan işgalinden kurtuldu. Zaferin kutlu, gazan mübarek olsun gardaşım." paylaşımında bulundu.

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