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Dünya

Suriye Milli Ordusu, Bab ilçesini hedef alan YPG/PKK’nın mevzilerini vurdu

Suriye Milli Ordusu (SMO), ülkenin kuzeyindeki Bab ilçe merkezine füze saldırıları düzenleyen terör örgütü YPG/PKK’ya ait mevzileri hedef aldı.

Ömer Koparan   | 02.02.2022
Suriye Milli Ordusu, Bab ilçesini hedef alan YPG/PKK’nın mevzilerini vurdu Fotoğraf: Hişam Hac Ömer/ AA

Bab

SMO'ya bağlı 2. Kolordu birlikleri, Fırat Kalkanı Harekatı sahasındaki Bab ilçe merkezine akşam saatlerinde roket saldırısı düzenleyen YPG/PKK’lı teröristlerin mevzilerini bombalayarak karşılık verdi.

Bab ilçe merkezinin batısında yer alan Şeale, Neyrabiye ve Tel Anep bölgelerindeki YPG/PKK mevzileri, SMO unsurlarınca roket atışlarıyla bombalandı.

02.02.2022

Muhalif askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, örgüt saflarında çok sayıda ölü ve yaralı bulunuyor.

Terör örgütü YPG/PKK'nın akşam saatlerinde Bab ilçe merkezine düzenlediği roketli saldırıda 9 sivil yaşamını yitirmiş, 30 sivil yaralanmıştı.

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