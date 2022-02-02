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Dünya

Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Türkiye'ye yeni büyükelçi atadı

Barış Seçkin   | 02.02.2022
Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Türkiye'ye yeni büyükelçi atadı

Vatikan

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Polonyalı Monsenyör Marek Solczynski'yi Vatikan'ın Türkiye nezdindeki büyükelçisi (Nunzio - Papalık Temsilcisi) olarak atadı.

Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamada, son 5 yıldır Tanzanya'da büyükelçi olarak görev yapan Solczynski'nin, Papa tarafından Türkiye'ye büyükelçi olarak atandığı belirtildi.

Solczynski (60), 2011-2017 yıllarında Azerbaycan ve Ermenistan'a da akredite vaziyette Vatikan'ın Gürcistan nezdindeki büyükelçisi olarak görev yapmıştı.

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