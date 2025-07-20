Suriye İçişleri Bakanlığı: Süveyda içindeki çatışmalar durduruldu
Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, Süveyda il merkezinde süren çatışmaların sona erdiğini duyurdu.
İdlib
Baba, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının ateşkes anlaşmasının uygulanması için yoğun çaba sarf ettiğini belirterek, bakanlığa bağlı güvenlik güçlerinin kentin kuzey ve batı bölgelerine konuşlandığını söyledi.
- ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail ve Suriye'nin ateşkese vardığını duyurdu
- Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde çatışmalar şiddetlendi
- Bedevi Araplar ile Dürziler arasında yeniden başlayan çatışmalara İsrail müdahil oldu
- Güvenlik kaynakları: Türkiye, Süveyda'da sağlanan ateşkeste kilit rol oynadı
- Türkiye ve 10 Arap ülkesi yayınladığı ortak bildiriyle İsrail'in Suriye'ye saldırılarını kınadı
Baba, şehrin tamamen aşiret savaşçılarından temizlendiğini duyurdu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Aşiret güçleri ateşkese uyarak şehirden çekildiğini duyurdu
Suriye’nin güneyinde yer alan Süveyda ilinde, aşiret ve kabile temsilcileri yaptıkları ortak açıklamayla ateşkes kararına uyduklarını ve silahlı unsurlarını şehir dışına çektiklerini duyurdu.
Yapılan yazılı açıklamada, “Süveyda’daki tüm kabile ve aşiret mensuplarıyla yapılan istişarelerin ardından, ateşkes kararına uyarak, aklıselimi öncelemek ve devletin yetkili kurumlarının güvenlik ve istikrarı sağlama görevini yerine getirmesine fırsat tanımak amacıyla, tüm kabile ve aşiret mensubu savaşçılarımızı Süveyda kentinin dışına çıkardığımızı ilan ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, “Yasa dışı gruplar tarafından anlaşmanın ihlal edilmesi durumunda, Suriyeli kabileler ve aşiretler tarafından sert şekilde karşılık verilecektir.” ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.