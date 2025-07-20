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Dünya

Suriye İçişleri Bakanlığı: Süveyda içindeki çatışmalar durduruldu

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, Süveyda il merkezinde süren çatışmaların sona erdiğini duyurdu.

Ahmet Karaahmet  | 20.07.2025 - Güncelleme : 20.07.2025
Suriye İçişleri Bakanlığı: Süveyda içindeki çatışmalar durduruldu Fotoğraf: İzettin Kasım/AA

İdlib

Baba, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının ateşkes anlaşmasının uygulanması için yoğun çaba sarf ettiğini belirterek, bakanlığa bağlı güvenlik güçlerinin kentin kuzey ve batı bölgelerine konuşlandığını söyledi.

Baba, şehrin tamamen aşiret savaşçılarından temizlendiğini duyurdu.

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Aşiret güçleri ateşkese uyarak şehirden çekildiğini duyurdu

Suriye’nin güneyinde yer alan Süveyda ilinde, aşiret ve kabile temsilcileri yaptıkları ortak açıklamayla ateşkes kararına uyduklarını ve silahlı unsurlarını şehir dışına çektiklerini duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, “Süveyda’daki tüm kabile ve aşiret mensuplarıyla yapılan istişarelerin ardından, ateşkes kararına uyarak, aklıselimi öncelemek ve devletin yetkili kurumlarının güvenlik ve istikrarı sağlama görevini yerine getirmesine fırsat tanımak amacıyla, tüm kabile ve aşiret mensubu savaşçılarımızı Süveyda kentinin dışına çıkardığımızı ilan ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, “Yasa dışı gruplar tarafından anlaşmanın ihlal edilmesi durumunda, Suriyeli kabileler ve aşiretler tarafından sert şekilde karşılık verilecektir.” ifadeleri kullanıldı.

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