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Dünya

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaret sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği misafirperverlik ve sıcak karşılama için şükranlarını ifade etti.

Ahmet Karaahmet  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan/AA

İdlib

Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada, Türkiye’nin, Suriye halkının haklı davasına verdiği onurlu ve olumlu desteğin, iki ülke arasındaki kardeşliğin güçlü bir örneği olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, dost Türkiye Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiğimiz ziyaret sırasında gösterdiği misafirperverlik ve cömert karşılama için en derin şükranlarımı ve takdirlerimi sunarım." ifadeleri yer aldı.

Ayrıca açıklamada, ileriki dönemde siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında Türkiye ile koordinasyonun güçlendirilmesi ve ortak çıkarları destekleyen işbirliğinin artırılması temenni edildi.

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