Dolar
26.96
Euro
29.50
Altın
1,937.85
ETH/USDT
1,842.10
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
7,258.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yukatel Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert ve futbolculardan Semih Güler basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Sudan'daki çatışmalar nedeniyle yaklaşık 4 milyon kişi yerinden oldu

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'da 100 günü aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle yaklaşık 4 milyon kişinin yerinden olduğunu bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 02.08.2023 - Güncelleme : 02.08.2023
Sudan'daki çatışmalar nedeniyle yaklaşık 4 milyon kişi yerinden oldu

Cenevre

BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki 15 Nisan'dan bu yana devam eden çatışmalarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, çatışmaların yaklaşık 4 milyon kişiyi evinlerini terk etmeye zorladığı belirtildi.

IOM'un son verilerine göre, 926 binden fazla Sudanlı komşu ülkelere sığınmak zorunda kalırken, 3 milyonu aşkın kişi ise ülke içinde yerinden edildi.

Sudanlıların çatışmaların yaşandığı alanlardan kurtulmak için ulaştığı ülkeler arasında Mısır, Libya, Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan ve Etiyopya yer aldı.

Ülke içinde yerinden edilmiş kişilerinin yüzde 71'inin başkent Hartum'dan geldiği bildirildi.

Açıklamada, çatışmalar nedeniyle birçok bölgeye erişimin hala imkansız olduğu ve mevcut değerlendirmelerin ise ön raporlara veya tahminlere dayandığı kaydedildi.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında, Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Çatışmalarda çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzurum'da otomobilde biri çakmağına gaz doldururken diğeri sigara yakmaya kalkan iki arkadaş hastanelik oldu
Dışişleri Bakanı Fidan, Bulgaristan HÖH Partisi Genel Başkanı Karadayı'yı ağırladı
Hatay'da TDV ve DİTİB tarafından yaptırılan 2 bin 23 konteynere depremzedeler yerleşti
Tunceli'de teröristlerin kullandığı 4 sığınak imha edildi
Edirne'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Sudan'daki çatışmalar nedeniyle yaklaşık 4 milyon kişi yerinden oldu

Sudan'daki çatışmalar nedeniyle yaklaşık 4 milyon kişi yerinden oldu

"Iraklı Sudanlılar” yaşamlarını ülkenin yerleşik halkından farksız şekilde sürdürüyor

Sudan hava sahası 15 Ağustos’a kadar kapalı olacak

Sudan, Türkiye'nin savunma sanayisindeki deneyiminden faydalanmak istiyor

Sudan, Türkiye'nin savunma sanayisindeki deneyiminden faydalanmak istiyor
Sudan iç savaşı, ağır tahribatlarla 100 günü geride bıraktı

Sudan iç savaşı, ağır tahribatlarla 100 günü geride bıraktı
İç savaşın 100'üncü gününe girdiği Sudan'daki bilanço ağırlaşıyor

İç savaşın 100'üncü gününe girdiği Sudan'daki bilanço ağırlaşıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet