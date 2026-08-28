Chelsea, ikinci yarıda bulduğu gollerle Lig Kupası'nda tur atladı

Sezona deplasmanda 3-2'lik Fulham galibiyetiyle başlayan Chelsea'de, yeni transferler Valentin Barco ve Danny Welbeck'e ilk kez forma veren teknik direktör Xabi Alonso, takımdan ayrılması gündemde olan Arjantinli Enzo Fernandez'i maç kadrosuna almadı.

Eski Arsenalli futbolcu Jack Wilshere'in 15 günde 4 lig maçı fikstürü nedeniyle kadroda büyük oranda revizeye gittiği Luton Town ise savunmada hemen hemen hiç hata yapmayarak soyunma odasına gol yemeden gitti.

12. dakikada Cole Palmer'ın ceza alanınında üst üste iki şutunda gole izin vermeyen kaleci Keeley, 20. dakikada da Reece James'in ceza yayından vuruşunda son anda topu çeldi.

39. dakikada Barco'nun derinlemesine pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Estevao'nun yerden vuruşunda top yandan auta çıktı.

45. dakikada Estevao'nun son çizyiye kadar inerek ceza alanına çıkardığı topa Rogers'ın bekletmeden vuruşunda top üst direkten döndü. Meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

Chelsea, kilidi Welbeck ile açtı

İlk yarı boyunca yakaladığı tüm pozisyonlardan eli boş dönen Chelsea, ikinci yarıya golle başladı. Gusto'nun sağ taraftan ceza alanına ortaladığı topa iyi yükselen Welbeck, kafa vuruşuyla yeni takımındaki ilk golünü attı: 1-0.

64. dakikada Chelseali Cole Palmer'ın falsolu şutu direğin üstünden az farkla auta giderken, 3 dakika sonra Luton Town forması giyen Kasey Palmer'ın ceza alanı dışından şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

Chelsea, 79. dakikada farkı ikiye çıkardı. Cole Palmer'ın pasıyla sağ taraftan ceza alanına giren Estevao'nun yerden sert şutunda, top savunma oyuncusu Hakeem Odoffin'in müdahalesiyle ağlara gitti: 2-0.

90+2. dakikada sol taraftan ceza alanına giren Gittens'in yerden sert şutunda, top uzak direkten döndü.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Chelsea, 3. turda Leeds United ile eşleşti.

Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso: İlk golün eninde sonunda geleceğini biliyorduk

İspanyol teknik adam, Lig Kupası'nın 2. turunda 2-0 kazandıkları Luton Town maçının ardından basın toplantısı düzenledi.

Alonso, her zaman rekabetçi bir takım olmak istedikleri için Championship ekibi karşısında kadroda revizyona gitmediklerini belirterek, "Tüm maçları ciddiye alıyoruz. Sezonun ve birçok şeyin yeni başladığı bir dönemdeyiz. Bazı oyuncuların kulüpteki ilk dakikalarını almasından ve ilk maçlarına çıkmasından dolayı mutluyum. Aynı şekilde stattaki ilk resmi maçımızı oynamaktan da mutluyum. Kolay değildi. Luton'a da hakkını vermek lazım, işimizi zorlaştırdılar. Ancak inançla ve sabırla oynadık. İlk golün eninde sonunda geleceğini biliyorduk ve takım bunu gerçekten iyi başardı." diye konuştu.

Deneyimli teknik adam, Arjantinli futbolcu Enzo Fernandez'in neden kadroya alınmadığıyla ilgili soruya, "Takım için en iyisinin ne olduğunu bireysel ve kolektif olarak değerlendiriyoruz. Oynayan diğer oyuncular için neyin daha iyi olduğuna baktık ve bu kararı aldık." yanıtını verdi.

Fernandez'in oynamak istemediği yönündeki haberlerle ilgili Alonso, "Hayır. Bu tamamen benim ve kulübün aldığı bir karardı. Süre alması gereken başka oyuncularımız vardı ve süreç bu şekilde gelişti." dedi.

Alonso, Arjantinli futbolcunun pazar günü Brighton maçında forma giyip giymeyeceği yönündeki soruyu, "Yarından itibaren Brighton hazırlıklarına başlayacağız. Sakatlanan oyuncumuz olmadı. Çok oynayan bazı oyuncuların dinlenmesi gerekiyor ama pazar günü buradaki büyük maç için taze kuvvetlere ve zinde zihinlere ihtiyacımız var." şeklinde yanıtladı.

İlk kez Chelsea formasıyla sahaya çıkan Danny Welbeck, Valentin Barco ve Mike Penders'ın performansını değerlendiren İspanyol çalıştırıcı, "Onlar için hatırlayacakları özel bir gün oldu. Mike kesinlikle mutlu olacaktır, çünkü bir kaleci için ilk maçında kalesini gole kapatmak her zaman iyi hissettirir. Valentin etkileyici bir performans sergiledi. Çok dinamikti, topla iyiydi ve orta sahada olup bitenlerin farkındaydı. Danny ise sabırlı olan taraftı. Ceza sahasında iyi bir ortanın gelmesini bekleyen oyuncumuzdu. İlk yarıda yaklaşmıştık ama başaramamıştık. Welbeck'in ilk golü atması önemliydi. Gusto'dan harika bir orta geldi ve Danny en iyi bildiği şeyi yaptı. Doğru yerde durdu ve gol attı." ifadelerini kullandı.