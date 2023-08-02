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Dünya

Taliban, Afganistan'daki büyükelçiliklerin açılmasını istedi

Katar'ın başkenti Doha'da diplomatik görüşmelerini sürdüren Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Afganistan'daki büyükelçiliklerin açılmasını istedi.

Bilal Güler  | 02.08.2023 - Güncelleme : 02.08.2023
Taliban, Afganistan'daki büyükelçiliklerin açılmasını istedi

Afganistan

Taliban yönetiminin Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hafız Ziya Ahmed, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundaki hesabından, Muttaki'nin başkanlığında Doha'ya giden Taliban heyetinin görüşmelerine dair açıklamada bulundu.

Ahmed, Taliban heyetinin, aralarında ABD, İngiltere, İspanya, Güney Kore, Hollanda, İtalya, Avustralya ve Kanada'nın temsilci ve büyükelçilerinin olduğu toplantıda, güvenlik ve ekonomik konular başta olmak üzere Afganistan'daki gelişmeler hakkında bilgi verdiğini kaydetti.

Ahmed, Muttaki'nin söz konusu ülke temsilcilerinden Afganistan'daki büyükelçiliklerini açmasını istediğini aktardı.

Taliban'ın Ağustos 2021'de Afganistan yönetimine gelmesinin ardından, birçok ülke Kabil'deki büyükelçiliklerini kapatmıştı. Şu an Afganistan'da Katar, Türkiye, İran, Pakistan, Çin, Rusya, Özbekistan ve Türkmenistan gibi az sayıda ülkenin büyükelçiliği faaliyet gösteriyor.

Muttaki'nin başkanlığındaki Taliban heyeti, geçen günlerde Doha'da ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Thomas West ve beraberindeki heyetle görüşmüştü.

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